Bu akşam iftar sofranızda klasik salata tarifleri olmasın. Bu akşamın önerisi otlu peynirli patates salatası. Bu tarif sofranıza renk katacak. Sizin içinde farklı bir deneyim olacaktır. Salatanın tarifini ve malzemelerini aşağıya ekliyoruz. Şimdiden afiyet olsun! Otlu peynirli patates salatası nasıl yapılır? Otlu peynirli patates salatası tarifi ve malzemeleri...

MALZEMELER

2 su bardağı küp doğranmış otlu



peynir



6 adet patates



250 gram taze fasulye



3 çorba kaşığı dolmalık fıstık



3 çorba kaşığı mayonez



1 adet limonun suyu



4 çorba kaşığı sıvı yağ



3-4 dal dereotu



Tuz

YAPILIŞI

Patates ve fasulyeyi ayrı kaplarda haşlayın. Dolmalık fıstığı yapışmaz yüzeyli bir tavada kavurun. Patateslerin kabuklarını soyup küp doğradıktan sonra geniş bir kaba alın. Üzerine verev doğramış fasulyeleri ve otlu peyniri ilave edin. Mayonez, limon suyu, sıvı yağ ve tuzu karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Dolmalık fıstığı serpin. Dereotu ile süsleyerek servis yapın.