Sağlık deposu! Limonlu mercimekli pazı çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

Bu akşam iftar sofranız için harika bir lezzetle geldik. Sağlığımız için oldukça önemli olan pazı ve mercimek bir çorbada birleşti. Yanına bir de limon ekleyince tadından yenmez bir tarif ortaya çıktı. Limonlu mercimekli pazı çorbası, bu akşamın özel yemeği. Sağlıklı olmasıyla da gönlümüzü cezbetti. Limonlu mercimekli pazı çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...
MALZEMELER
Bir buçuk su bardağı
sarı mercimek
2 adet patates
2 litre su
1 demet pazı
3 diş sarımsak
2 adet soğan
4-5 dal taze kişniş veya
1 tatlı kaşığı toz kişniş
1 adet limonun suyu
Yarım tatlı kaşığı toz
kimyon
100 gram margarin
Bir buçuk tatlı kaşığı
tuz
1 çay kaşığı karabiber
Üzeri için:
1 çorba kaşığı haspir
(safrana benzeyen bir
bitki türü)
1 çorba kaşığı margarin
YAPILIŞI
YAĞI eritip, ince doğranmış soğan ve sarımsağı yağda kavurun. Daha sonra tencereye yıkanmış mercimeği ve 2 litre suyu ekleyin. Tencerenin kapağını yarım kapatarak, 30 dakika kadar pişirin. Bu sırada patatesleri küçük küpler halinde doğrayın. Pazının sap kısımlarını ayırıp, sadece yaprak kısımlarını ve kişnişi de ince doğrayarak kenara alın. Mercimek 30 dakika pişip iyice açıldıktan sonra, içine patates, kişniş ve pazı ekleyin. En son kimyon, limon suyu, tuz ve karabiberi de ilave edip, 15 dakika daha pişmeye bırakın. Haspiri 1 çorba kaşığı margarinde kavurup, çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.
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