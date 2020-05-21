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Haberler Ramazan Sağlık deposu! Limonlu mercimekli pazı çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

Sağlık deposu! Limonlu mercimekli çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

Sağlıklı mı sağlıklı bir tarifle karşınızdayız. Limonlu mercimekli çorbası, bu akşamın gözdesi olacak. Lezzetinden şüphemiz yok. Faydası lezzetinden daha önemli. Sağlıklı olmasıyla da gönlümüzü cezbetti. Limonlu mercimekli pazı çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

Sağlık deposu! Limonlu mercimekli pazı çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

21.05.2020, 17:01 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020,17:06

Bu akşam iftar sofranız için harika bir lezzetle geldik. Sağlığımız için oldukça önemli olan pazı ve mercimek bir çorbada birleşti. Yanına bir de limon ekleyince tadından yenmez bir tarif ortaya çıktı. Limonlu mercimekli pazı çorbası, bu akşamın özel yemeği. Sağlıklı olmasıyla da gönlümüzü cezbetti. Limonlu mercimekli pazı çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

MALZEMELER

Bir buçuk su bardağı

sarı mercimek

2 adet patates

2 litre su

1 demet pazı

3 diş sarımsak

2 adet soğan

4-5 dal taze kişniş veya

1 tatlı kaşığı toz kişniş

1 adet limonun suyu

Yarım tatlı kaşığı toz

kimyon

100 gram margarin

Bir buçuk tatlı kaşığı

tuz

1 çay kaşığı karabiber

Üzeri için:

1 çorba kaşığı haspir

(safrana benzeyen bir

bitki türü)

1 çorba kaşığı margarin

YAPILIŞI

YAĞI eritip, ince doğranmış soğan ve sarımsağı yağda kavurun. Daha sonra tencereye yıkanmış mercimeği ve 2 litre suyu ekleyin. Tencerenin kapağını yarım kapatarak, 30 dakika kadar pişirin. Bu sırada patatesleri küçük küpler halinde doğrayın. Pazının sap kısımlarını ayırıp, sadece yaprak kısımlarını ve kişnişi de ince doğrayarak kenara alın. Mercimek 30 dakika pişip iyice açıldıktan sonra, içine patates, kişniş ve pazı ekleyin. En son kimyon, limon suyu, tuz ve karabiberi de ilave edip, 15 dakika daha pişmeye bırakın. Haspiri 1 çorba kaşığı margarinde kavurup, çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.

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Sağlık deposu! Limonlu mercimekli pazı çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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