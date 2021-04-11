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başlıyor! İlk oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan ayının başlamasına artık çok kısa bir süre kaldı. Milyonlarca Müslüman Ramazan için hazırlıklara başladı. Peki 2021 yılında ilk oruç ne zaman tutulacak? İlk sahur ne zaman? İşte Ramazan başlangıç tarihi...

Ramazan ayı başlıyor! İlk oruç ne zaman tutulacak?

11.04.2021, 12:43 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021, 08:40

11 ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. İçerisinde bin geceden daha hayırlı Kadir Gecesi'ni de barındıran Ramazan coşkuyla karşılanıyor. Milyonlarca kişi hazırlıklarını sürdürürken ilk orucun ne zaman tutulacağı da merak konusu oldu. İşte Diyanet takvimine göre 2021 Ramazan başlangıç tarihi...

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR? İLK ORUÇ NE ZAMAN?

Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak Müslümanlar 12 Nisan gecesi sahur yapacak ve 13 Nisan Salı günü yılın ilk orucunu tutacak.

Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan

Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi

İLK İMSAK VE İFTAR VAKİTLERİ

İzmir İmsak Vakti: 5.05

İzmir İftar Vakti: 19:52

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