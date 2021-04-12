İzmir'de Ramazan pidesi ne kadar? İşte 2021 İzmir Ramazan pidesi fiyatları...

Ramazan pidesi ne kadar? İzmir'de Ramazan pide fiyatı belli oldu mu? sorusu araştırılıyor. 2021 Ramazan pide fiyatları belli oldu. Peki bu sene İzmir'de Ramazan pidesinin fiyatı ne kadar oldu? İşte 2021 Ramazan pide fiyatı...

İZMİR'DE PİDE FİYATLARI NE KADAR?

İzmir'de satılacak 250 gram ramazan pidesinin fiyatı, 3 lira olarak açıklandı. İzmir Fırıncılar Odası ile İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin imzasıyla, ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Yayınlanan fiyat tarifesine göre bu sene İzmir'de 250 gram pide 3 liradan satılacak. Tek tip satılacak Ramazan pidesinin tarifesi, 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren geçerli olacak.

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