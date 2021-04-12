Müslümanlar için büyük önem arz eden 11 ayın sultanı Ramazan ayı geldi. Bu ayı hatasız bir şekilde geçirmek isteyenler araştırmalarını arttırdı. Peki sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Sahurun dindeki önemi nedir? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTMAK DOĞRU MU?

Diyanet, sahur yapmadan oruç tutulabileceğini ifade etti. Ancak uzmanlar sağlık açısından sahurun ihmal edilmemesi gerektiğine vurgu yaptı. Sahura kalkmamak, oruç tutmamak için geçerli bir mazeret değildir. Sahura kalkamayan oruç tutabilir, ancak gece yatmadan ya da sabah kalktığı vakit niyet etmesi gerekmektedir. Ancak uzmanlar, sahursuz oruç tutulmasının sağlıksız olduğunu belirtmektedir.

SAHUR YEMEĞİNİN DİNDEKİ ÖNEMİ NEDİR?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).



Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde "bereket" (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî', II, 105).



Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.