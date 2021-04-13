Nasıl beslenmeliyiz?

RAMAZAN'DA oruç tutarken sağlıklı ve dengeli beslenme ile orucun vücut için yararlarından faydalanmak mümkün. İEÜ Medical Park Hastanesi Fonksiyonel Tıp Diyetisyenleri Ramazan ayı boyunca nasıl beslenmemiz gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu.

Açlık süresi uzun olduğu için, sahurda ve iftarda yediklerimize daha çok dikkat etmemiz gerektiğini söyleyen Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni İrem Tuğçe Korkut "Öncelikle; ilaç kullananlar, reaktif hipoglisemisi ya da insülin direnci olanlar, oruç tutmadan önce mutlaka doktorunun onayını almalıdır. Ramazan'ı daha rahat, verimli ve sağlıklı geçirmek için yüksek karbonhidratlı ve şekerli yiyeceklerden uzak durmalıyız. Ramazan'ı istediğiniz her şeyden sınırsızca yiyebileceğiniz bir zaman olarak düşünmeyin. Ramazan sofralarınızda daha sağlıklı, hafif, sindirimi kolay besinlere yer vermeye çalışın" dedi.

İFTARDA ana öğün olarak protein tüketilmesi gerektiğini söyleyen Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni Sedef Tamcı ise, "Bu öğünde sizi tok tutacak iki besin grubu proteinler ve sebzeler olmalıdır. Protein kaynağı olarak, doğal, işlenmemiş hayvansal protein (kırmızı et, tavuk, balık, hindi, yumurta gibi) ya da bitkisel protein kaynaklarından kuru baklagil yemeği tüketin. Yediğiniz bu protein miktarının 2-3 katı kadar yeşil salata ya da sebze tüketmeyi ihmal etmeyin. Yanında bir miktar yavaş sindirilen bir karbonhidrat kaynağı ve lifli yiyecekleri ekleyin. Örneğin fırında balık, kocaman bir roka salatası, yanında siyez bulguru ya da karabuğday pilavı ve bir porsiyon taze meyve olabilir" diye konuştu.