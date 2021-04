500 yıllık festival bir kez daha ertelendi

500 yıllık bir geleneğe sahip olan Manisa Mesir Macunu Festivali pandemi nedeniyle bir kez daha iptal oldu. Edirne Yağlı Güreşleri'nden sonra Türkiye'nin en eski geleneği olarak bilinen ve bu yıl 481'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali iptal edildi. 2012 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Dünya Kültürel Mirası listesine alınan Manisa Mesir Macunu Festivali'nin 480'incisi de dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmişti.

TEMSİLİ KARMA TÖRENİ

Böylece mesir festivali ikinci kez ertelenmiş oldu. Her yıl 21 Mart tarihinde mesir macunu karma töreni düzenlenir, Nisan ayında ise gerçekleşen mesir saçım töreninde Sultan Camii minareleri ve kubbelerinden tonlarca mesir macunu binlerce vatandaşa saçılırdı. Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, "Geçen yıl 11 Mart'ta ülkemizde başlayan koronavirüs salgınını nedeniyle her yıl 21 Mart'ta yapılan temsil karma töreniyle başlayan ve Nisan ayında da saçımı gerçekleşen mesir festivalini iptal etmiştik. Pandemi ortamında yapılması doğru değildi. İlk kez elimizde olmayan bu salgından dolayı geçen yıl iptal etmiştik. Üzerinden 1 yıl geçti. Bu yıl temsili karma törenini ufak bir protokol katılımıyla yapmayı planlıyorduk. Maalesef vakaların yükselmesinden dolayı bu töreni yapmama kararı aldık. Bu şartlarda bu yıl saçım töreninin yapılması gözükmüyor" dedi. Dernek kurulduğu günden bu yana festivale hiç ara verilmediğini açıklayan Tanık, "İnsan sağlığı her şeyden önemli. Duyarsız kalmamız mümkün değil. Çalışmalarımız devam ediyor. Mesir macunlarını üretip insanlara ulaştırmaya devam ediyoruz. Evet üzüldük, mutsuzuz. Çünkü mesir festivali Manisa'nın bayramıdır. Manisa denince mesir, mesir denince Manisa akla geliyor. Bu yıl mesir festivalini kutlamadık diye kayıp olarak düşünmüyorum. Çünkü artık belli bir noktaya geldik. İnşallah seneye bu virüs belasından kurtulduğumuzda daha coşkulu kutlarız ve geleneği sürdürürüz. Manisa'nın tanıtımına katkı sunan bu festivali yaşatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

HAFSA SULTAN MESİRLE ŞİFA BULDU

Bundan 481 yıl önce amansız bir hastalığa yakalanan Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan, Sultan Camisi Külliyesi'nde idareci olarak görev yapan devrin ünlü hekimi Merkez Efendi'nin 41 çeşit baharatın karışımıyla hazırladığı mesir macunuyla şifa buldu. Hafsa Sultan, hastalığa şifa olan macunun her Nevruz günü halka saçılmasını istedi. O günden sonra 481 yıldır süren bir gelenek haline geldi.



HEDEF, ÜRETİMİ 250 TONA ÇIKARMAK

Geçen yıl salgın öncesi 100-120 ton civarında bir üretim yaptıklarını kaydeden Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, "Sarma makinesi de aldık. Covid 19 salgınından dolayı sağlıklı bir şekilde çalıştıramadık. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz 100 tonluk kapasiteyi 200-250 tona çıkarmaktır. Dernek olarak elde ettiğimiz geliri Manisa'nın hizmetine sunuyoruz. İstihdama katkı sağlıyoruz. Devletimize vergimizi veriyoruz. Karamsar düşünmüyoruz" dedi.