‘Annemizin yaptığı gibi’ ev tipi, geleneksel, mayalı

Türk Mutfağı, zenginliğini tarihi olaylara, coğrafi koşullara, kültürel, ekolojik ve ekonomik yapısına borçludur. Pekmez, bulgur, yoğurt, tarhana gibi kendine özgü çeşitli gıda çeşitlerini de barındıran Türk Mutfağı sağlıklı ve dengeli beslenmeye ve vejateryan mutfağına da kaynak olacak niteliktedir. Tarhana faydaları, besleyici ve enerji verici yönleri ile uzun süre önce Türk toplumunun kültürel hayatına girmiştir. Bu hafta lezzet durağımız ev tipi geleneksel ev tarhanasını annelerimizin yaptığı gibi mayalama ile üretimini tamamen doğal yöntemler ile yapan, hiçbir katkı ve koruyucu madde kullanmayan, geleneksel damak tatlarımızdan tarhananın gelecek nesillere aktaran Türkiye'nin tarhanacısı Tombul Doğal ve Organik Tarhana'dayız.

KÜTAHYA'DA ÜRETİLİYOR

Tombul Doğal ve Organik firması, Kütahya bölgesinde 60 yıllık kullanılan ekşi mayayı bulunca bu sevda başlamış. 2000'li yıllarda Kütahya Tavşanlı'da kendi tesisimi kuran 'Tombul' markasıyla üretime başlamış. Girişimci ruhla işini sevgi ile yapan Kemal Çeltik "Bu ismi tercih etmemin iki nedeni vardı. Birincisi kulağa sevimli gelmesi, diğeri ise hafızalarda kalması" dedi. Laktik asit ve fermantasyon ekşi maya ile mayalama tam olmalı. Ege Üniversitesi ve TÜBİTAK'la AR-GE çalışmaları yapmışlar. Anayasaları; kalite ve lezzeti aynı standartta sunmak. Tarhana üretimi için Kütahya'yı tercih etmişler çünkü en ideal kuru havanın olduğu yer Tavşanlı ve Gediz'miş... Şirket merkezi İzmir'de. Yılda 350 ton tarhana yapıyorlar. Tüm Türkiye'ye dağıtım yapılıyor. Pazarın lideri konumunda ikinci markası Tatgör markası ile üretim yapıyorlar. Kemal Çeltik, Türkiye'de üretilen tarhananın yarısının kendilerinin olduğunu aktardı. Çeltik, organik tarhanayı üreten tek firma olduklarını söylüyor. Tombul Tarhana'nın sahibi Kemal Çeltik, "Yeni kuşak bunu yapmıyor. Annelerden sonra bu işi devam ettirecek bir kuşak yok artık" dedi. Organik ev tarhanası ve organik bebek tarhanasının üretimini de yaptıklarını belirten Tombul Tarhana markasının yaratıcısı Kemal Çeltik, "Türkiye'de organik sertifikalı bebek tarhanası üreten ilk firmayız. Annelerimizin yöntemleriyle ev tipi tarhana üretiyoruz. Aynı zamanda geleceğimizin teminatı çocuklarımız için de bebek tarhanası üretimi yaptık, 6 aydan sonra anne sütünden ayrılan çocukların rahat gelişmeleri adına bitkisel yöntemlerle bebek tarhanası üretiyoruz" diyor.

TAŞ DEĞİRMEN KULLANILIYOR

Kemal Çeltik, "Yılda 6 ay üretim yapıyoruz. Tarhanamızı mevsiminde yetişen taze sebzelerden üretiyoruz. Ege Bölgesi'nde anlaşmalı çiftçilerimizle özel olarak kullanmış oldukları organik ürünlerden tamamen sertifikalı üreticiden ürün alıyoruz. Taze kırmızı kapya biber, tam buğday unu olacak, kese yoğurdu, özel mandıralara kendilerine özel üretim yaptırıyoruz. Deniz tuzu kullanıyoruz, sıcak ve kuru havada doğal kurutma yapılıyor. Tarhanaya lezzetini veren nane ise Tavşanlı'ya has bir tür su nanesi. Özel ürettirdiğimiz ranzalara serdiğimiz beyaz bir örtü üzerine döküyoruz tarhana hamurunu. Burada hava sirkülasyonuyla kuruyorlar. Sonra da taş değirmenlerde öğütüyoruz. TSE, ISO ve HACCP gibi üretim ve gıda güvenliği sertifikalarını da almış olan firmamız tamamen doğal yöntemler ile üretimini sürdürüyor" dedi. Bugün Türkiye'nin birçok noktasında Tombul Tarhana satılıyor. Tombul Tarhana yurt dışına da gidiyor. Kemal Çeltik, tarhananın dünyanın dört bir yanına gittiğini dile getirdi.

SEZER ALTAN