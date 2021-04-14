Balıkesir arıcılıkta marka olacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, arıcılık faaliyetlerine özel önem veriyor. Belediye, 2 bin 480 ton bal üretimi ile Türkiye'de 7'nci sırada, kovan sayısı olarak ise 170 bin kovan ile 10'uncu sırada yer alan Balıkesir'in balını marka haline getirebilmek için arıcılara destekte bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda yılın ilk 3 ayında; 210 üreticiye 2 bin 100 adet ahşap kovan ve bin 215 arıcıya ise 6 bin 45 teneke arı yemi dağıtarak 825 bin liralık destek sağladı. Büyükşehir olarak arıcılığa desteğe hazır olduklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Balıkesir'i, Türkiye'de arı ürünleri ve bal denildiğinde akla gelen ilk şehirlerden biri yapacağız. Arıcılarımıza desteğimiz her geçen yıl artacak. Şehrimizi, arı ürünleri konusunda marka haline getireceğiz. Bu konuda yapılması gereken her şeyi yapacak gücümüz var" dedi.



TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK BAL ORMANI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan BAÇEM, Balıkesir Üniversitesi, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Merkezi, Balıkesir Orman Müdürlüğü, Edremit Belediyesi, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü, Balıkesir İli Arı Yetiştiricileri Birliği ve Dereli Mahallesi Muhtarlığı ile birlikte "Kazdağı Bal Ormanı" projesini hayata geçiriyor. Türkiye'de şu ana kadar kurulmuş en büyük Bal Ormanı Projesi'nin ilk ayağı için Edremit'in arıcılık konusunda eski bir geleneğe sahip olan kırsal Dereli Mahallesi Tuğlu Dere Mevkiinde çalışmalar devam ediyor. Başkan Yücel Yılmaz'ın yakından takip ettiği proje; bölge halkına birçok imkân sunacak. Pandemi süreciyle birlikte doğal ortamlara yönelen turistlere, 12 ay boyunca ziyaret edebilme olanağı sağlanarak bölgede turizm canlı hale getirilecek.



DÜNYAYA ANLATMAK İSTİYORUZ

Balıkesir balını tüm dünyaya anlatmak istediklerini bunu da yerel dinamiklerle birlikte yapacaklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Gönül koyarsak, yol haritasını düzgün çıkarırsak bu işin olmaması için sebep yok. Rızkınızı helalinden en avantajlı şekilde çıkarmanıza vesile olacak tüm somut adımları atacağız.



Kuzu yetiştiricimize, çiftçimize herhangi bir şekilde katma değer üreten tarım ürünlerinden ne varsa hepsiyle ilgili müdahale ve desteğimizi yapacağız" dedi.