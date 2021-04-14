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Haberler Ramazan BİR HADİS-İ ŞERİF

BİR -İ ŞERİF

BİR HADİS-İ ŞERİF

14.4.2021

ORUÇ bir kalkandır. Oruçlu, saygısızlık yapmasın, ahlâksızca konuşmasın. Eğer biri kendisiyle dövüşmeye veya sövüşmeye kalkışırsa, iki defa, 'Ben oruçluyum, ben oruçluyum.' desin." (Buhârî, Savm, 2.)

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