BİR HADİS-İ ŞERİF

ORUÇ bir kalkandır. Oruçlu, saygısızlık yapmasın, ahlâksızca konuşmasın. Eğer biri kendisiyle dövüşmeye veya sövüşmeye kalkışırsa, iki defa, 'Ben oruçluyum, ben oruçluyum.' desin." (Buhârî, Savm, 2.)