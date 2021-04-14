BİR HADİS-İ ŞERİF

ORUÇ bir kalkandır. Oruçlu, saygısızlık yapmasın, ahlâksızca konuşmasın. Eğer biri kendisiyle dövüşmeye veya sövüşmeye kalkışırsa, iki defa, 'Ben oruçluyum, ben oruçluyum.' desin." (Buhârî, Savm, 2.)
ORUÇ bir kalkandır. Oruçlu, saygısızlık yapmasın, ahlâksızca konuşmasın. Eğer biri kendisiyle dövüşmeye veya sövüşmeye kalkışırsa, iki defa, 'Ben oruçluyum, ben oruçluyum.' desin." (Buhârî, Savm, 2.)
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