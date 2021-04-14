ÖRKOOP şubeleriyle büyüyor

Nazilli ve Çevresi Kalkınma Kooperatifi ÖRKOOP, 1979 yılından beri büyümesini aralıksız sürdürüyor. ÖRKOOP Başkanı Ünal Önal, Koçarlı'da satış mağazası açarak ilçedeki vatandaşları kooperatif ürünleriyle buluşturacaklarını söyledi.

ÇİFTÇİLERİMİZİN ÜRÜNLERİ

Aydın'ın en büyük markaları arasında yerini alan kooperatif süt ve süt ürünleriyle birlikte bölgenin inciri, zeytini, zeytinyağı, kestane şekeri, balı, tahini, pekmezi gibi birçok ürününü de katma değer kazandırarak tüketiciyle buluşturuyor. Kuşadası, Denizli ve Fethiye'de açılan marketlerde ürünlerini sunan ÖRKOOP, yeni mağazasını Koçarlı'da açacak. ÖRKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal, mağazalarının günden güne çoğaldığını belirterek, "Süt ve süt ürünlerinin dışında bölgemizdeki çiftçilerin yetiştirdiği zeytin, zeytinyağı, incir, kestane ve bal gibi ürünleri, Nazilli'nin meşhur tahin ve pekmezini, kendi marketlerimizde tüketiciyle buluşturuyoruz. Bu ürünler tüketici tarafından büyük beğeni topladı ve marketlerde rağbet gördü. Bu nedenle mağazalarımızı arttırma kararı aldık. İlk olarak Kuşadası'nda bir mağaza açtık. Ardından Denizli'de içinde kahvaltı salonunun da bulunduğu satış marketi açtık. Son olarak turizmin önemli lokasyonları arasında yer alan Fethiye'deki 'Üreten Çiftliği' mağazasındaki raflarda ÖRKOOP ürünleri yerini aldı" dedi. ÖRKOOP ürünlerini vatandaşların gönül rahatlığıyla tüketebileceklerini söyleyen Önal, "Bizim gibi kooperatiflerin asıl amacı üreticinin emeğini en güzel şekilde tüketiciye sunmaktır. Bunu yaparken de o ürünlere katma değer kazandırmaktır. ÖRKOOP olarak bizim de en önem verdiğimiz unsurlar bunlardır. Gerekli hijyen koşullarını sağlayıp kaliteden ödün vermediğimiz ürünleri vatandaşlar da gönül rahatlığıyla tüketebilir. Bizler Kuşadası'na, Denizli'ye ve Fethiye'ye gittiğimizde ürünlerimizi marketlerde görmekten gurur duyuyoruz. Bölge çiftçilerimizin ürünleriyle mağazaların olduğu bölgelerdeki tüketiciyle buluşturmak da bizim için ayrı bir memnuniyet" diye konuştu.



MAĞAZA YATIRIMLARI DEVAM EDECEK

Önümüzdekı yıllarda market yatırımlarını arttırmaya yönelik çalışmalar yapacaklarını ifade eden Önal, "Aydın'da Koçarlı ve Didim'de, Muğla ve Bodrum'da da market yatırımı yaparak oradaki vatandaşlara da ÖRKOOP lezzetlerini sunmak istiyoruz Daha çok kişiye vatandaşın bu lezzetleri tatması için satış mağazalarının sayısını arttıracağız. Önümüzdeki dönemlerde satış mağazalarımızın sayısı arttıkça hem üyelerimiz hem de vatandaşlar kazanç sağlayacak" diye konuştu.