Balçova’da iyilik köprüsü kuruldu

İZMİR Balçova Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi tüm çocukların bayramlığının olması için 'Askıda Bayramlık Kampanyası' başlattı. Korona virüs nedeniyle ekonomik olumsuzluklara maruz kalan ailelerin çocuklarının bayrama gülümseyerek girmesi için "Bir Çocuk, Bir Bayram, Bir Tebessüm" sloganı ile başlatılan kampanya ile hayırseverle maddi durumu iyi olmayan aileler buluşturulacak. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Hiçbir çocuğun bayrama buruk girmesini istemiyoruz. Çocukların bayrama sevinçle girmesi için hayırseverlerle dayanışmayı güçlendirmek istiyoruz" dedi.

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