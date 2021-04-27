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Haberler Ramazan İzmir iftar saati! 27 Nisan Salı İzmir iftar vakti...

iftar saati! 27 Nisan Salı İzmir iftar vakti...

'de iftar bugün saat kaçta? İl il iftar saatlerinin yer aldığı imsakiye yakından takip ediliyor. de İzmirli vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki İzmir'de iftar bugün saat kaçta? İşte 27 Nisan Salı İzmir iftar saati...

İzmir iftar saati! 27 Nisan Salı İzmir iftar vakti...

27.04.2021, 17:06

İl il iftar saatleri merakla araştırılıyor. Oruç tutan vatandaşlar iftar saatlerini yakından takip ediyor. İzmir iftar saati de İzmirli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki bugün İzmir'de iftar saat kaçta yapılacak? İşte 27 Nisan Salı İzmir iftar saati...

İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

Diyanet İşler il il iftar saatlerinin yer aldığı imsakiyeyi yayınladı. İşte İzmir iftar vakti..

İZMİR İFTAR SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ

UNUTARAK YİYEN KİŞİYE ORUÇLU OLDUĞUNUN HATIRLATILMASI GEREKİR Mİ?

Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içen kişi, yaşlı, hasta, zayıf ve oruç tutmaya güç yetiremeyecek durumdaysa onu gören kişi oruçlu olduğunu hatırlatmamalı, aksi durumda hatırlatmalıdır (Şürünbülâlî, Merâkı'l-felâh, 238).

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