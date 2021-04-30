Tam kapanmak, itikaf için büyük bir fırsat

Dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle birçok tedbir alınmaya devam ediyor. Alınan son tedbirlerde ise Ramazan Bayramı sonuna kadar tam kapanma sürecine girdik. Bu süreç oruç tutan Müslümanlar için de bir fırsat olmalı. Esnek çalışmadan dolayı evde kalanlar, Ramazan ayının son 10 gününde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in de (s.a.v.) yerine getirdiği ve Müslümanlara tavsiye ettiği itikaf sünnetini yapabilirler. Ramazan ayının son on gününde, gece gündüz bir camide veya evinde kapanıp ibadet etmeye, itikâf denir.

İTİKAF YAPANA NAFİLE HAC SEVABI

Ramazan'da itikâf, müekked sünnettir. Ancak itikâf, sünnet-i kifâye olduğu için mahallede birkaç kişi itikâfa girerse, diğerlerinin bu sünneti yapması gerekmez. İmkânı olanlar itikâfa girmeli. İtikâf eden, camide veya evinde yiyip içer, yatar. Abdest için dışarı çıkabilir. İtikafa girmek isteyenler için müftülüklerce belirlenecek camiler itikaf için hazırlanacak. İtikaf süresince ilgili kişiler Kovid-19 salgın hastalık tedbirleri kapsamında temizlik ve cami adabıyla ilgili gerekli hassasiyetlere dikkat etmeleri konusunda bilgilendirilecek.

İtikafla ilgili birçok hadis-i şerif vardır. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) itikaf ile ilgili şöyle buyurmuştur : "İtikâfta olan, günahlardan uzaklaşır, her iyiliği işlemiş gibi sevaba kavuşur." [İbni Mace], "Bir devenin iki sağımı kadar itikâf eden, bir köle azat etmiş gibi sevab kazanır." [Tenvir], "Ramazanda on gün itikâf eden, iki defa [nafile] hac yapmış gibi sevab kazanır."

İTİKAFTA SADECE İBADET YAPILIR

[Beyhekî], "Allah rızası için bir gün itikâf, insanı Cehennemden çok uzaklaştırır." [Taberanî], " Sünnet iki türlüdür: Sünnet-i hüda ve sünnet-i zevaid. Camide itikâf etmek, ezan okumak, ikamet getirmek ve cemaatle namaz kılmak sünnet-i hüdadır. Bunlar, İslam dininin şiarıdır. Bu ümmete mahsustur. (Hadikat-ün-nediyye). İtikaf sırasında yemek yapmak, temizlik gibi ev işlerinin hiçbiri yapılmaz. Sadece ibadetle uğraşılır. Abdest gibi zaruri işleri yapmanın mahzuru olmaz. Ramazanın son on gününde olanı sünnet-i kifâyedir. Az itikâf da yapılabilir. Bir gün veya birkaç saat gibi... İtikâfa girenin oruçlu olması şarttır. Sadece Şâfi mezhebinde oruçlu olma şartı yoktur. Diğer üç mezhepte oruçlu olmak şarttır. İmkânı olan kadınların evde itikâfa girmeleri, unutulmuş bu sünneti ihya etmeleri ve sünneti ihya etme sevabına kavuşmaları çok iyi olur.