Bayram namazı camilerde kılınacak mı? Beklenen cevap geldi

Ramazan'ın yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. 17 Mayıs'a kadar tam kapanma dönemi sürerken bayram namazının camilerde kılınıp kılınmayacağı da merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş merak edilen sorunun cevabını verdi. İşte detaylar...

BAYRAM NAMAZI CAMİLERDE KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bayram namazı da cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılabiliyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz" dedi.



Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bayram namazlarının kılınıp kılınmamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Bayram namazı da cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılıyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz. Milletimizin camiye gelip bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp camiden ayrılma imkanı var. Dolayısıyla bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibariyle düşünmüyorum fevkalade bir durum olmazsa" ifadelerini kullandı.