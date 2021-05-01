İzmir'de iftar saat kaçta? 1 Mayıs Cumartesi İzmir iftar vakti...

İftar saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar yaşadığı illerin iftar saatlerini merak ediyor. Peki İzmir'de bugün iftar saat kaçta yapılacak? İşte 1 Mayıs Cumartesi İzmir iftar vakti...

İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

Dayanışma ve paylaşmanın daha da arttığı Ramazan ayında iftar saatleri en çok araştırılanlar arasında yerini alıyor. Diyanet 2021 iftar saatlerini paylaştı.

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ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.