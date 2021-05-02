ADANA'DA Seyhan nehrinin kenarında yer alan Sabancı Merkez Camii 1998 yılında inşa edilmiştir. Sabancı Merkez Cami Türkiye'nin en büyük camisi olma özelliğine sahiptir. Sabancı Merkez Camisinin masrafları yüzde ellisi halk tarafından bağışlar ile karşılanmış, yüzde ellisi ise Sabancı Ailesi tarafından karşılanmıştır. Sabancı Merkez Camisi klasik Osmanlı mimarisi tarzında inşa edilmiştir.

OSMANLI MİMARİ TARZI

20.000 kişilik cami (açık alanın düzenlenmesiyle 28.000 kişi), son cemaat mahaliyle birlikte 6.600 metrekareye yayılmıştır; sekiz fil ayağı üzerine oturur. Klasik Osmanlı mimarisi tarzında yapılmıştır. Genel görünüm olarak Sultan Ahmet Camii'ne, plan ve iç mekân olarak Selimiye Camii'ne benzer. Caminin temeli 13 Aralık 1988'de atılmıştır. 65 bin metrekarelik arsası Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Diyanet Vakfı'na devredilmiş; halkın bağışları ile caminin yüzde 50'si tamamlanmıştır. Geri kalan yüzde 50, Hacı Sabancı ve onun ölümünden sonra Sabancı ailesi tarafından karşılanmış; bu nedenle başlangıçta Merkez Camii olması düşünülen adı Sabancı Merkez Camii hâlini almıştır.