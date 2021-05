Salavat getirenin 10 günahı siliniyor

Peygamber efendimizi sevmenin bir alameti de O'na bolca selatü selam getirmektir. Bu hem O'nu sevmenin bir tezahürü hem de müminin menfaati için önem arz eder. Cenâb-ı Hak bir âyet-i kerimede; "Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber'e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin."(Ahzab 56) buyuruyor.

Peygamberimiz (sav) buyurur ki: "Her dua gökte asılı kalmıştır. Bana salat ve selam getirildiği vakit dua Allah'a yükselir."

Salat ve selam, esenlik ve dua demektir. "Ya Rabbi, Muhammed'in (SAV) makamını, şanını, şerefini ve yanındaki itibarını yücelt" demektir. Dikkat ederseniz "Muhammed" adından sonra "SAV" diye bir rumuz yazılır."Sallallahu aleyhi vesellem - O'na sonsuz salat (dua) ve selam (övgü) olsun" demektir. Bir hadis-i şerifte ise Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV); "Bana salat ve selam getiriniz. Zira bu yolla günahlarınız bağışlanır" buyuruyor. Başka bir hadis-i şerifte ise "Kim bana bir defa salât getirirse, Allah da ona on salât getirir ve on günahını affeder; on derece yükseltir." (Nesei, Sehv, 55) buyuruyor.

ÜBEY B. KAB'IN DUASI

Âlimlerin bir kısmı, O'nun adı her anıldığında bunu söylemeyi dini bir gereklilik sayarlar. Çok sayıda salat ve selam türü vardır. Ama halkımız arasında en çok kullanılan ve yaygın olanı şudur: "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed " Bu salat ve selamın anlamı şöyledir "Allahım! Efendimiz ve Peygamberimiz olan Muhammed'e ve O'nun akrabalarına (ehli beyt ve dostlarına) salat ve selam getiririm." Übey bin Kab dedi ki: "Ya resulallah sana çok salat getiriyorum. Kendime dua için ayırdığım vaktin ne kadarını sana ayırayım?" Resulullah (sav) "dilediğin kadar", buyurdu. Ubey (ra) sordu: "Dörtte biri." Peygamberimiz "Dilediğin kadar... Daha fazla olsa daha iyi..." Üçte biri ya Resulallah? Dilediğin kadar... Daha fazla ayırsan daha iyi... Yarısını? Dilediğin kadar, daha fazla ayırsan senin için daha hayırlıdır. Ubey (ra): "Ya Resulallah öyleyse kendime dua için ayırdığım vaktin tümünü sana salat ve selama ayırayım." Efendimiz (sav): "Böylesi sana yeter, günahların bağışlanır" buyurdu. Peygamberimize salat ve selamın çok sayıda faydası vardır. İşte onlardan bazıları şunlardır : Salat ve selam getirene melekler de dua ederler. Günahların affına vesile olur. Sevap yazılmasına sebep olur. Kişinin manevi derecesini yükseltir. Yapılan selamlar kıyamet günü Peygamberimiz'e takdim edilir. Peygamberimizin ahiretteki şefaatine sebep olur.

MANEVİ MÜJDELER VAR

Kıyamet günü mahşerin korkularından kişiyi güvende kılar ve cenneti kolaylaştırır. İçinde salat ve selam getirilen meclisler- sohbetler, manevi yönden süslenir. Kıyamet günü sahibi için ışık ve nur olur. Sohbetlerde işlenmiş küçük günahların affına vesile olur. Kişinin münafıklardan sayılmasına engel olur. Kişiyi şehitlerin makamına yaklaştırır. Zor yaşantıdan ve fakirliğin sıkıntılarından kurtarır. Rızkı bollaştırıp bereketlendirir. Duanın önünde salat ve selam getirilir sonra dua yapılırsa, bu işlem duanın kabulüne sebep olur. Salat ve selam, fakir Müslüman için sadaka vermek yerine geçer. Kişiyi cömertlerden saydırır. Salat ve selam, namazın zekatı sayılır. Yani namazdaki ufak hataların temizlenmesine vesile olur.