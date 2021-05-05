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Haberler Ramazan Osmanlı mimarisinin ilk örneklerinden

Osmanlı mimarisinin ilk örneklerinden

Osmanlı mimarisinin ilk örneklerinden

5.5.2021

İZNİK ilçe merkezindeki cami Osmanlı'nın ilk vezirlerinden Çandarlı Halil Hayrettin Paşa tarafından yapımına başlatılmış, ölümünden sonra oğlu Ali Paşa tamamlattırmıştır. Erken Osmanlı mimarisinin en önemli yapılarından olan Yeşil Cami, tek kubbeli, merkezi camilerin gelişmiş örneklerinden biridir. Cami, kuzey-güney genel doğrultusunda kare planlı bir asıl ibadet mekanı ile, doğu-batı doğrultusundaki üç bölümlü son cemaat yerinden oluşmaktadır. Kare planlı asıl ibadet mekanı, dıştan sekizgen kasnağa oturan ve içten üçgen kuşakla geçiş sağlayan bir kubbe ile örtülüdür. Yeşil Cami'ye bu adın verilmesinin nedeni olan, görülmeye değer güzellikteki minaresi, ana mekanın kuzeybatısındadır.
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