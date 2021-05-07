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Haberler Ramazan Günün duası

Günün duası

Günün duası

7.5.2021

"ALLAH'IM! Ayakta iken beni İslâm ile koru, otururken beni İslâm ile koru, uyurken beni İslâm ile koru, hakkımda hiçbir düşman ve hasetçinin isteğini yerine getirme. Perçeminden tuttuğun şeylerin şerrinden Sana sığınırım. Her türlü hayrı Senden isterim ki bütün hayırlar Senin elindedir." (İbn Hıbbân, Ed'ıye, No: 934)
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