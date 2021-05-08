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Haberler Ramazan Bir Ayet-i Kerime

Bir Ayet-i Kerime

Bir Ayet-i Kerime

8.5.2021

ŞÜPHESİZ, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." (Kadir Suresi, 1-5)
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