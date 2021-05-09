8 STK’dan her gün bin aileye iftar

MANİSA'DA Şehzadeler Belediyesi öncülüğünde Türkiye Diyanet Vakfı, MÜSİAD Manisa, İHH, Memur- Sen, Hayrat Yardım, Birlik Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti gibi sivil toplum kuruluşları güç birliği yaptı. İhtiyaç sahibi bin aileye sıcak yemek ve Ramazan gıda paketi dağıtılıyor.

YARDIM HALKASI GENİŞLEDİ

Her gün bin aileye iftarlık yemek dağıtıldığını açıklayan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Pandemi sürecini başından beri Şehzadeler belediyesi olarak zaman zaman paydaşlarımızla da birlikte gerek karantina da olan gerekse de sosyal ve ekonomik sebeplerden dolayı yemek yapamayacak durumda olan ailelerimize günlük sıcak yemek ikramında bulunuyorduk. Burada kriterlerimiz çok net. Evinde yemek pişirebilecek aileye sıcak yemek götürmüyoruz. Onlara erzak desteğinde bulunuyoruz. Bu ramazan ayında yardım halkamızı olabildiğince genişlettik. Birlikten rahmet doğar, birlikten bereket doğar diyerek sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği yaptık. Eğer bir şehirde bir insan gece aç yatacak olursa öncelikle ben vebal altındayım. Sonra burada bulunan herkes büyük bir vebal altındadır. Çevresinde komşusu, yakınlarında aç olan, yiyecek ekmeği bulunmayan, kaynatacak çorbası olmayan bir ailede varsa bizlere haber veriniz" dedi.

GÖNÜLLER ARASI KÖPRÜ

MANİSA İl Müftüsü Mustafa Soykök ise, "Ramazan ve orucun bize öğrettiği en büyük hakikatlerden birisi bizim birbirimize dokunmamız, gönüller arasında köprüler kurmamızdır. Ramazan böyle bir ahlakı bize kazandırıyor. Bu sene dolu dolu tüm STK'larımız ve belediyelerimiz kendi alanlarında çok güzel hizmet ve yardım çalışmalarını yürüttüler. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diye buyuruyor Efendimiz. Bu hizmetler bir organizasyon kabiliyeti gerektiriyordu. Manisa da bu irtibatlaşma noktasında başarılıyız. Bu çalışmalar birlikte hareket etme içinde mesai ve emek harcıyoruz. Bu yorgunluğun bir bereket olduğuna inanmalıyız" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK