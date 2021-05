İbadetlerin en üstünü namaz

Din ıstılahında ise namaz, "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) uyguladığı şekilde yerine getirilen, kalp, dil ve bedenle birlikte yapılan bir ibadettir. Namaz, tekbir ile başlayıp selâm ile son bulan, belli fiil ve sözleri içine alan bir ibadettir. Allah'a karşı tesbîh, ta'zîm ve şükrün ifadesidir. Namaz, Kur'an'da doksandan fazla ayette zikredilir. İslam'ın başlangıcında namaz sabah ve akşamleyin kılınan ikişer rek'attan ibaret iken, Mi'rac olayından sonra beş vakit namaz farz kılınmıştır.

HER MÜSLÜMANA FARZ

Namaz ergenlik çağına gelmiş, akıllı her müslümanın üzerine farzdır. Namaz dinin direği, ibadetlerin en üstünüdür. Yüce Allah'a karşı en önemli ibadet görevimiz günde beş defa kıldığımız namazlarımızdır. Yüce Allah, ilk insan ve ilk peygamber Adem (a.s.)'den itibaren bütün insanları "namaz" ibadeti ile sorumlu tutmuş ve bütün peygamberler, kavimlerine "namaz" kılmalarını emretmişlerdir. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde; namazı kılınız ve zekâtı veriniz" buyurulur. "Bütün namazları ve orta namazı muhafaza edin" Bakara, 2/238. "Şüphesiz namaz, müminlere, vakitle belirlenmiş olarak farz kılınmıştır" Nisa, 4/103. "Oysa onlar, tevhid inancına yönelerek, dini yalnız Allah'a tahsis ederek O'na kulluk etmek, namazı kılmak ve zekatı vermekle emr olunmuşlardır. İşte doğru din budur" Beyyine, 98/5. "Namazı kılın, zekâtı verin ve Allah'a samimiyetle bağlanın. O, sizin mevlânızdır. O, ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır" Hacc, 22/78.

İSLAM DİNİNİN TEMELİDİR

Bu konuda rivâyet edilmiş çok sayıda hadis vardır. Bir hadisi şerif de "İbn Ömer (r.a)'den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur: "İslâm beş temel üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka bir ilâh bulunmadığına, Hz. Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, haccetmek ve Ramazan orucunu tutmaktır."(Müslim, İman, 19-22; Buhari, İman, 1-2)



GÜNAHLARA KEFARETTİR

NAMAZ kılmamak büyük günahtır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur: "Onların peşinden öyle bir nesil geldi ki bunlar namazı bıraktılar; nefislerinin arzularına uydular.

Bu yüzden ilerde azgınlıklarının cezasını çekeceklerdir." (Meryem, 19/59) Namaz, mü'minin hayatına çeki düzen verir; onu her türü çirkinliklerden, haram ve yasakları işlemekten men eder.

Namaz müminlerin kusurlarına keffâret ve Allah'ın mağfiretine vesile olur.



GÜNÜN DUASI

"ALLAH'IM! Bilerek ve hata ile işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım! Bana işlerin ve ahlâkın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlâkın en iyisini ancak sen nasip edersin, kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın." (Heysemî, Ed'ıye, 33, No: 17365)