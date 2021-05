Elveda 11 ayın sultanı Ramazan

Terör devleti İsrail'in, Müslümanlara yaptığı zulüm nedeniyle buruk bir bayram yaşıyoruz. Müslümanlar olarak bu olayların birlik ve beraberliğimizi perçinlemesi ve hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılmamız gerekiyor. Müslümanlarca paramparça olursa daha kötü günler bizleri bekliyor. Ramazan boyunca, mü'minlere bir çok üstün özellikler ve güzellikler kazandıran oruç ibadetini yerine getirmenin huzurunu yaşarken Mübarek Ramazan ayının son gününü idrak ediyoruz. Rahmet ve mağfiretiyle gönüllerimizi Allah'a ulaştıran, fazilet ve bereketiyle ruhlarımızı coşturan bu eşsiz zaman diliminde oruç tuttuk. Ümid ediyoruz ki, Allah (cc) tuttuğumuz oruçlarımızı ve yaptığımız ibadetlerimizi makbul kılmıştır.

KURTULUŞ VESİLESİ OLDU

Nefis terbiyesi açısından önemli bir ibadet olan oruç ile her türlü kötülüklerden uzak kalarak Allah'ın rızasına ulaşmayı diliyoruz. Çünkü oruç tutarak sadece aç kalmadık. İbadetlerimizle, hayır ve hasenatlarımızla da Allah'ın rızasına ulaşmayı diledik. Yoksulun, muhtacın halini bir kez daha anladık. Az ile yetinmenin değerini daha iyi kavradık. Gönüllere şifa veren, inananları iki dünyada huzura kavuşturan, hidayet rehberimiz Kur'an'ı okuduk; anlamaya ve yaşamaya çalıştık. Ramazan'da "Arınan ve Rabbinin adını anıp, namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer."[Ala/87, 14-15] âyeti gereği gece ve gündüz kıyamlara durduk. Acizliğimizin itirafı içerisinde miracımız olan namazlarımızla Rabbimizin huzuruna çıktık. İftar anındaki şükür ve dualarımızla, sahur vaktindeki tövbe ve istiğfarlarımızla günah yüklerinden arınmaya çalıştık.

ÖLÜM GERÇEĞİNİ UNUTMA

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) bir hadisinde şöyle buyuruyor: "Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, iman etmekdikçe Cennet'e giremezsiniz. Birbiriniz sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız." (Müslim, Ebu Davut, Et Tac c.5 sh: 244). Hepimiz için bu Ramazan ayı milat olsun. Hayatımızda yepyeni bir sayfa açalım. Geçmiş günahlarımıza tövbe edelim. Bize verilen nimetlerin şükrünü gerektiği gibi eda edelim. Çünkü ölüm gerçeği her an biraz daha yaklaşıyor. Hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekerek kendimize; "Ramazan ayında elde ettiğimiz güzellikleri Ramazan'dan sonra da devam ettirebilecek miyiz?" sorusunu sorup bunun için gayret göstermeliyiz. Bizleri bir kez daha Ramazan bayramına ulaştıran Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bayramımız mübarek olsun.