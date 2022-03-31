Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün?

Üç ayların sonuncusu olan ve dört gözle beklenen Ramazan için geri sayım başladı.

Oruç ibadeti 30 gün sürecek ve ardından bayram tatili başlayacak.

Ramazan Bayramı ne zaman ve kaç gün sorusu şimdiden vatandaşların gündeminde yerini aldı.

Öğrenciler ve çalışanlar Şeker Bayramı olarak da bilinen Ramazan Bayramı tatili kaç gün merak ediyor.

Peki 2022 Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor, Ramazan tatili kaç gün? İşte detaylar..

RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2022

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor.

Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

RAMAZAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN 2022

Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu sene Pazartesi gününe denk geliyor.

Bir önceki hafta cumartesi ve pazar günü de tatil olacağı için Ramazan Bayramı tatilinin beş gün olması bekleniyor.