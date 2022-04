Alaçatı’nın gururuna ‘En iyi Yerel Mutfak’ ödülü

Bugün lezzet durağımızda Çeşme Alaçatı'nın simge markası, Anadolu mutfak kültürünü Ege Mutfağı ile harmanlayan, Ege'nin ot kültürü ile Anadolu'nun et kültürünü birleştiren esnaf lokantası çizgisini de kaybetmeyen günümüzde artık kaybolan farklı lezzetleri ortaya çıkaran Avrasya Lokantası var. Bir başarıyı gururu yaşayan Avrasya Lokantası 5. Altın Marka Zirve Ödülleri'nde 'En İyi Yerel Mutfak' kategorisinde ödüle layık görüldü. Türkiye genelinde başta sanat, iş dünyası ve birçok kategoride ödüllerin dağıtıldığı gecede Avrasya Lokantası yapılan oylama sonucu kendine özgü yöresel yemekleri ve farklı lezzetleri ile Türkiye genelinde en iyi 'Yerel Mutfak' kategorisinde ilk sırada yer aldı.

BU GURUR ALAÇATI'NIN

"Bu gurur Çeşme'nin, Alaçatı'nın, 15 yıldır Alaçatı ve Çeşme ruhuna sahip çıkıyoruz" diyen Avrasya Lokantası kurucusu Mustafa Dumanlıdağ, "Alaçatı'da sıfırdan yarattığımız Avrasya Lokantası bugün Türkiye'nin en iyi yerel mutfak ödülünün sahibi oldu. Bizler emin adımlarla zirveye doğru yürürken, Çeşme'nin adını da kendi kategorisinde zirveye yazdırdık. Avrasya Lokantası 15 yıldır Alaçatı ve Çeşme ruhuna sahip çıkarak bu anlamlı ödülün sahibi olmuştur" dedi. Bazı mekanlar, kişiler vardır o bölge yer ile bütünleşir, yöresinin markası simgesi olur. Avrasya Lokantası'nın sahibi ve aşçısı Mustafa Dumanlıdağ da Alaçatı ile bütünleşmiş simgeleşmiş bir mekan. 3 çeşit yemek yaparak başladığı restorandan bugün yüzün üzerinde yemek sunumuyla Alaçatı'nın gözde lezzet duraklarından birisi olmuş. İlk dükkanını sıfır sermayeyle Alaçatı'da açtığını belirten, her geçen gün kendini geliştiren Mustafa Ustaya bu ufak dükkan yetmemiş ve şimdi Alaçatı'nın girişindeki Avrasya Lokantası'nı açmış. Lokanta her gün en az 20 çeşit sıcak, 15 çeşit zeytinyağlı, pide lahmacun, ızgara ve tatlı çeşitleriyle Alaçatılılara ve konuklarına 365 gün hizmet veriyor.

GÖRSEL BİR ŞÖLEN

Ege bölgesine has zeytinyağlı lezzetler ile birlikte ocakbaşı pide ve et çeşitlerini de tadabileceğiniz restoranın yemeklerinin sergilendiği vitrin adeta görsel bir şöleni andırmaktadır. Yetişme aşamasından mutfağına gelene kadar tüm ürünlerini dikkatle takip eden Mustafa Dumanlıdağ; Ege'nin en taze, en lezzetli mahsullerini seçiyor ve ortaya her gün yenilenen bir menü çıkarıyor. Bu menünün içinde özgün tatlara yer vermeye de özen gösteriyor. Alışılagelmiş tariflerin dışına çıkan Mustafa Dumanlıdağ, farklı lezzetleri bir araya getirerek müşterilerine yepyeni tarifleri deneyimleme fırsatı sunuyor. Bu da demek oluyor ki Avrasya Lokantası'nda benzerine rastlayamayacağınız yemeklerle karşılaşmak mümkün. Aslen Malatyalı olan Mustafa Dumanlıdağ, meslek hayatına küçük yaşlarda başlamış. Aşçı olan babasının yanında yetişen Dumanlıdağ babasından öğrendiği Türk Mutfağı kültürünü bugünkü kuşaklara yaşatmaya çalışıyor. Okulundan değil ama mutfağından yetişip 35 yıllık yemek tecrübesini Malatya'dan Alaçatı'ya taşıyan şef Mustafa Dumanlıdağ'ın 15 yıl önce hizmete açtığı Avrasya Lokantası Türk mutfağındaki doğu-batı sentezinin en güzel örneklerinden biri olarak deneyimli kadrosu ile 12 ay hizmet veriyor. Son söz; gastronomimize yemek kültürümüze büyük katkı sunan bölgemize, Çeşme'ye Alaçatı'ya büyük onur gurur yaşatan başta kurucusu aşçısı Mustafa Dumanlıdağ ve Avrasya Lokantası ailesini kutluyorum başarılarının devamını diliyorum.

OCAKBAŞI KÜLTÜRÜ

DAİMA Ege'nin ot kültürü ile Anadolu'nun et kültürünü birleştiren oğlak etli Şevketi Bostan, enginar beğendi, Kafkas kebabı, kuzu etli keşkek gibi doğu ile batının çok farklı lezzetlerine imza atan Avrasya Restoranda ceviz tatlısı, enginar tatlısı, dilim kabak ya da yaprak kabak şeklinde farklı konseptlere sahip tatlılar da bulmak mümkün.

RESTORANDA yöresel yemeklerden ve Ege mutfağından asla vazgeçilmiyor. Malzeme konusunda çok seçici olduklarını belirten Mustafa Usta, "Haftanın dört günü bizzat pazara giderim. Yemeklerde konserve kesinlikle kullanmayız. Etin kalitesine çok önem veririz" diyor. Özel lezzetlerin yanı sıra; kireçte pişmiş kabak ve ceviz tatlısı ile trileçe en sevilen tatlılarından...