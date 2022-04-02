Balıkesir iftar saati! Balıkesir’de akşam ezanı saat kaçta okunacak? 2 Nisan Cumartesi Balıkesir iftar saati...

Balıkesir iftar vakti, Balıkesir akşam ezanı saati aramaları yoğun olarak sürüyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayını idrak ederken en çok araştırılanlar arasında iftar ve sahur saatleri yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il iftar saatlerini yayınladı. Vatandaşlar kendi yaşadığı ilin iftar vaktini imsakiye aracılığı ile öğrenebiliyor. Peki Balıkesir'de bugün iftar saat kaçta? İşte 2 Nisan Cumartesi Balıkesir iftar saati...

BALIKESİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

İl il iftar saatleri araştırılıyor. Diyanet 2022 yılı iftar saatlerini paylaştı.

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HARAM OLAN BİR FİİLİN İŞLENMESİ, ORUCA ZARAR VERİR Mİ?

Müslüman her zaman ve her yerde haramlardan sakınmalı, başta oruç olmak üzere ibadetle geçirilen Ramazan ayında ise daha da dikkatli davranmalıdır. Oruçlu kimsenin tüm günahlardan sakınarak oruç ibadetinin maksadına uygun hareket etmesi gerekir. Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır: "Her kim yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi bırakmazsa, o kimsenin yemesini içmesini bırakmasına Allah'ın hiçbir ihtiyacı yoktur." (Buhârî, Savm, 8).

Oruçlu olan kimsenin yalan konuşmaktan ve yalanla iş yapmaktan uzak durduğu gibi gıybet, kötü söz söylemek, kul hakkı yemek, harama bakmak, kumar oynamak vb. yasak davranışlarda bulunmaktan da uzak durması gerekir.