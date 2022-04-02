Bu köftenin harcında aşk, sevgi ve Balkanlar var

Muhacirler geçmişte yaşadıkları Balkan coğrafyasının ortak lezzetlerini Anadolu'ya taşıdılar. Öyle ki, farklı coğrafyalardan göç etmek zorunda kalmaları nedeniyle yaşadıkları sürgün trajedileri ile aynı kaderi paylaştılar. Aynı zamanda yeme, içme lezzetlerini buralara taşıyarak, ortak kültürel değerler haline getirdiler. Balkan kültürünün yeme-içme gelenekleri gastronomimize zenginlik katmıştır. Yemek yemenin sadece karın doyurmak değil, bir keyif ve kültür işi olduğuna inanıyorum. Binlerce yıllık geçmişiyle farklı kültürlere ev sahipliği yapan İzmir'in özel ve çok zengin bir mutfağa sahiptir.

Türk Mutfağının yöresel yemeklerinin başında köfteler gelir. Köfteler, ülkemizde coğrafî bölgeleri, sosyal yapıyı ve çevrenin özelliğini yansıtan yöresel ürünlerimizdir. Köfte (kofta) etimolojik olarak Farsçadan gelmekte olduğunu 'pişmiş küçük et' anlamına gelir. Köfte Anadolu'nun her şehrinde kendine özgün tatlarla sofralarda yer edinmiştir. Türkiye'de 291 çeşit köfte çeşidi olduğu söylenir. Köfte en sevdiğim yemeklerin başında gelir. Gittiğim her yerde köfte tadarım. Benim favorim Akhisar Köftesi namıyla bilinen asıl adı Macır (Muhacir) köftesidir. Bu köfte sevgime çok özel yeni bir köfteci adresi ekledim. Gerçekten köfte severlerin tatması gereken bir lezzet adresi.

MUHACİR KÜLTÜRÜ

Bugün lezzet durağımızda Balkanların göçmen muhacir kültürünün gastronomimize kazandırdığı meşhur İştip Köftecisi'ndeyiz. Köfteyi yöresinde Makedonya'da gastronomi eğitimi alarak, o bölgede çalışarak Balkanların yemek kültürünü yaşayarak okuyarak öğrenen Faruk Kocapınar'ın İştip Köftecisi Bornova 3. Sanayi Sitesinde Caminin altında 11 yıl önce açılmış, 70 kişilik keyifli bir mekan. Öğle saatlerinde gittiğinizde kuyrukta beklemeyi göze almalısınız. İştip Köftecisi'nde her şey standart, günlük üretim belli. Köfte bitince öğleden sonra mekan kapanıyor. Günlük 20 kg kıymadan 120 porsiyon satış yapılıyor. Köfteler hassas terazilerde tartılıyor. Her şey kitabına uygun. İştip Köftecisi'ni bu kadar lezzetli ve meşhur yapan işine aşık, adeta mutfağa aşık, onunla yaşayan bir ustanın varlığı. Tabi kullanılan malzemeler etin kalitesi ve ustalık önemli. Bu isim İştip Köftecisi'nin sahibi, ustası, her şeyi Faruk Kocapınar... 11 yıl önce İştip Köftecisi'ni kurmuş. O gün bugündür köfte severlerin adresi olmuş. Kendisi Kütahyalı eşi Salihli'den, yani Egeliler... Ege insanın güzelliğini sıcaklığını sevgisini misafirperverliğini hissediyorsunuz. Son söz; Faruk Kocapınar gibi işini amatör ruhla sevgi ile yapanlara hayranlık ve saygı duyuyorum. Amatörlük dünyanın en büyük gücüdür, çünkü amatörler bir şeyi sadece sevdikleri için yaparlar. Severek yapılan bir işin karşısında da kimse duramaz. İştip Köftecisi ailesini kutluyorum, başarılar diliyorum.

İSTANBUL'DAN MÜDAVİMLERİ VAR

Haftanın her gününü işyerinde geçiriyor Faruk Bey, devamlı ARGE yapıyor. Lezzetlere yorumunu katıyor. Köfte konusunda kesinlikle taviz vermiyor. Her şeyin en doğrusunu yapıyor. Başarılı marka meydana getirmek doğruyu söylemek üzerine kuruludur. Önemli olan kendiniz hakkında ne söylediğiniz değil insanların sizin hakkınızdaki düşünceleri sizi başarıya götürüyor. Başarı için müşteri odaklı olmak, kaliteli ürün ve hizmetler sunmak, yönetim kaliteniz yüksek olmalıdır. İştip Köftecisi'nin müdavimleri var. Öyle ki İstanbul'dan özel müşterileri var.

GÜNE ÇORBAYLA BAŞLANIYOR

İştip Köftecisi'nde güne Makedonya'ya özgü İştip çorbası içerek başlıyorsunuz. Kelle paçaya benziyor ama sakatattan yapılmıyor. Köftesinde olduğu gibi çorbası da dana antrikottan yapılıyor. Enfes lezzet mutlaka denemelisiniz. Köfte; İştip Köftecisi'nde sadece köfte yiyorsunuz. Çıralı antrikot çırası ve tuzdan başka hiçbir şey yok. Lezzet harika bu köfteyi tatmanızı lezzet yolculuğunuza eklemeni tavsiye ediyorum. Köftenin altına serilen pide günlük olarak özel Akhisar'dan geliyor. Piyazın fasulyesi Erzurum'dan Washington fasulyesi geliyor. Tatlıda da klasik tahinli manda kaymağı ile servis edilen Kemalpaşa tatlısı. Manisa, Bayraklı ve Bornova'da şubeler açmak istiyorlar.