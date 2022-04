‘Cağ Kebabı’nın geleneksel lezzeti

Bugün lezzet durağımızda, bir coğrafyada gelenek haline gelmiş, kültüre yerleşmiş ve halk tarafından diğer yemeklerden üstün tutulan, coğrafyanın en çok sevilen yöresel yemeği olan Erzurum kimliği ile özdeşleşen coğrafi işaretli ürün Oltu Cağ Kebabının İzmir'deki adresi 25 Mart Oltu Çağ Kebabı'ndayız. 25 Mart Oltu Cağ Kebabı 2013 yılından beri Bornova Formda hizmet veriyor. Bu yöresel yemek, bu kültürün içinde doğan, Erzurum Oltu doğumlu et ve cağ tutkusu sevdalısı, 5 yaşında başlayan bir isim tarafından Necmettin Uçar tarafından yapılırsa o cağ kebabı yenir.

İZMİR'DEKİ ADRESİ

Necmettin Uçar 1994 yılında Oltu'da Cağ Kebap işine girmiş. Günde 120 kg cağ satarak bu işe başlayan Uçar, ruhunu sevgisini her şeyini cağ kebabına vermiş. Necmettin Uçar, "Erzurum'a kadar gitmenize gerek yok. Orijinal yöresel cağ kebabını burada yapıyoruz" diyor. Kuzu/koyun etinin tuz, soğan ve karabiber marinasyonu ile yapılan Erzurum'un müthiş lezzeti cağ kebabı yanında soğan, domates, sivri biber, tandır ve lavaş ekmeği ile birlikte vazgeçilmez bir lezzettir. Özellikle de et severler için... Erzurum ve çevresinden tüm Türkiye'ye yayılan bu lezzetin İzmir'deki en iyi adresi de 25 Mart Oltu Cağ Kebabı'dır.

AÇILIŞ VE DAVETLERDE

Açılış ve davetlere özel gün ve gecelerinizde, festivallerde cağ lezzetini yaşamak tatmak isteyenlere bizzat cağ kebabı şişe takılarak bu lezzet sunuluyor. Bütün et çeşitleri catering hizmeti olarak 25 Mart Oltu Cağ Kebap kalite ve güvencesinde sunuluyor. Uçar, cağ kebabındaki kalitesini, birikim ve tecrübesini tüm İzmir'e Türkiye'ye tattırarak ulusal bir marka olma hedefinde. Bu konuda franchise vermeyi de düşünüyor. 25 Mart Oltu Cağ Kebap gerçekten damak tadına önem veren, eti bilen gerçek cağ kebabının lezzetini yaşayanların adresi. Porsiyonların büyüklüğü, etlerin kalitesi, kendi suyunda yapılan çorbaların lezzeti ve bol köpüklü yayık ayranı ile İzmirlilerin lezzet durağı olmuş bir mekan. 25 Mart Oltu Cağ Kebabı Form Bornova'da 400-450 kişilik mekanda şık, otantik olarak dekore edilmiş ferah keyifli bir mekan. Son söz; Yemek kültürümüze bir katkı sunarak, bir tarihin kültürün geleneğin temsilcisi Oltu Cağ Kebabı Erzurum'a gitmeden bu lezzeti en özel haliyle bizlere sunmaktadır. Bu işi doğduğu toprakların lezzetini kültürünü paylaşarak çocukluğundan itibaren bu işi sevgiyle tutku ile yapan Necmettin Uçar'ı tebrik ediyorum.

EFSANE TATLAR

● Çorba: Kendi suyunda pişirilen kelle paçayı mutlaka denemelisiniz. Dananın kaval kemiğinin ilikleri kellenin kendi suyu ile karışınca şifa kaynağı. Hiçbir katkı maddesi kullanılmıyor. Erzurum'a ait ayranaşı çorbası sıcak servis ediliyor. Yarma buğday, yoğurt ve aş otu (Erzurumda dağdan kayalıklardan toplanan aş otu) Kesme Aşı Çorbası; Meksikalılar bu çorbaya "Meksika Çorbası" demişler. Erişte, kırmızı fasulye tereyağı pul biber ve soğan karışımı ile servis ediliyor. Enfes bir lezzet tavsiye ederim. Çorba olarak Mercimek çorbası çeşidi de bulunmaktadır. ● Etler; Dana bonfile, Dana antrikot, dana pirzola, T- Bone, Her yerde bulamayacağınız kuzu küşleme, kuzu ciğer (hem yaprak ciğer, hem şiş olarak) Kuzu pirzola çeşitleri bulunmaktadır. ● Köfte çeşitleri; Kasap köfte, baharatlı köfte, çedarlı, kaşar peynirli köfte ● Pide ve Lahmacun çeşitleri ; Kıymalı, kaşarlı, kuşbaşılı olmak üzere tüm pide çeşitlerini en lezzetli şekilde bulunmaktadır. Cağ kebabından da pide yapılmaktadır. Lahmacunu gerçekten tam bir efsane mutlaka lahmacunun denemelisiniz. Lahmacunu her yerde yemeyi önermiyorum. En iyi lahmacunu yiyebileceğiniz adres. Lahmacunda dana kolla but karışık kıyma kullanılıyor. ● Tatlı olarak; Erzurum'un meşhur kadayıf dolması, Antep katmeri, fırın sütlacına bayıldım harika, Antep yöresine özel fıstıklı baklava çeşitleri ve havuç dilim bulunmaktadır.