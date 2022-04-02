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Haberler Ramazan Çanakkale iftar saati! Çanakkale'de akşam ezanı saat kaçta okunacak? 2 Nisan Cumartesi Çanakkale iftar saati

Çanakkale iftar saati! Çanakkale'de akşam ezanı saat kaçta okunacak? 2 Nisan Cumartesi Çanakkale iftar saati

Çanakkale iftar saati araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il iftar saatlerini açıkladı. Çanakkale'de yaşayan vatandaşlar 'Çanakkale'de akşam ezanı bugün saat kaçta?' sorusunun yanıtını arıyor. Yayınlanan imsakiyeler ile vatandaşlar iftar saatlerini takip ediyor. Peki Çanakkale'de iftar saat kaçta yapılacak? İşte 2 Nisan Cumartesi Çanakkale iftar saati...

02.04.2022, 16:33 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022, 16:42

Çanakkale iftar saati! Çanakkale’de akşam ezanı saat kaçta okunacak? 2 Nisan Cumartesi Çanakkale iftar saati

Çanakkale iftar vakti, Çanakkale akşam ezanı saati aramaları yoğun olarak sürüyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayını idrak ederken en çok araştırılanlar arasında iftar ve sahur saatleri yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il iftar saatlerini yayınladı. Vatandaşlar kendi yaşadığı ilin iftar vaktini imsakiye aracılığı ile öğrenebiliyor. Peki Çanakkale'de bugün iftar saat kaçta? İşte 2 Nisan Cumartesi Çanakkale iftar saati...

ÇANAKKALE'DE İFTAR SAAT KAÇTA?
İl il iftar saatleri araştırılıyor. Diyanet 2022 yılı iftar saatlerini paylaştı.

ÇANAKKALE İFTAR SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ

MAKYAJ YAPMAK VE SAÇ BOYAMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.

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