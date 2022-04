Dededen toruna bir kültürün adı: Cihan Et

Yaylacık ailesinin ikinci ve üçüncü kuşağının Osmanlı Grup ortaklığında Forum Bornova Alışveriş Merkezi'nin girişinde kurduğu Cihan Et, yıllarca et işine verilen emeğin sevginin kültürün adı... Ülkemizde son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan steak house'lar, çoğu müşterinin yemek konusunda ilk tercihi olarak karşımıza çıkmaktadır. Globalleşmenin etkisiyle bir kültür aktarımı olarak Amerika'dan dünyaya yayılan steak house'lar, ülkemizdeki et lokantalarının modern ve entelektüel bir karşılığıdır. Türkiye'de steak house kültürü günden güne yaygınlaşmakta, görsel şova dayalı işletmeler insanlar tarafından büyük rağbet görmektedir. Türkçe karşılığı olarak düşünüldüğünde et lokantası tabiri doğru olacaktır. Steak house sıfatıyla hizmet vermeye başlayan işletmeler et çeşitliliğini zengin tutmaya başladılar. Bunun karşılığını da sürekli dolan restoranlarıyla aldılar.

ÇİFTLİKLERİNİ KURDULAR

1922'de gelen Yugoslav göçmenlerinden olan 1920 doğumlu dede Ekrem Yaylacık, 1956 yılında Altındağ Kasabı olarak işe başlamış. Canlı hayvan ve et işine girmişler. 2004 yılında şirket olarak Nevzat Yaylacık ve oğlu Cem Yaylacık Cihan Et'i kurarak hayvancılık-kasap olarak yola devam etmişler. Çiftliklerinde kendi hayvanlarını yetiştiriyorlar. Altındağ'da toptan perakende çiğ et satışı mevcut. Et işleme, paketleme, parçalama tesisi var. Pişirme işine Osmanlı Grup ile ortaklık sonucunda 2017'de et restoranı ve döner olmak üzere iki restoranla girmişler. Güzel, lezzetli, kaliteli etin üç belli başlı kuralı var. Birincisi hayvanın türü. İkincisi ne ile beslendiği, üçüncüsü de nasıl kesildiği.

DAMAK ZEVKİNE UYGUN

Cihan Et'in farkını başarısını işletme ortaklarından genç dinamik başarılı Genel Müdür Cem Yaylacık, "En önemlisi eti iyi işliyoruz. Baba, dede mesleğimiz olan et işini iyi biliyoruz, eti tanıyoruz. Hangi etin, hangi amaçla kullanılacağını bildiğimiz için müşterilerimizin beğenilerine, damak zevklerine uygun eti sunuyoruz. Bir anlamda kişiye özel et konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz" diyor. Restoran da çok zengin bir et çeşidine sahip. Mangallık ve tava lezzetleri meşhur. Kısa sürede lezzet tutkunların adresi olmuş. İki yıl içerisinde çok önemli bir müşteri kitlesine ulaşmış. Aylık 20 bin kişiyi restoranlarında ağırlıyorlar. Son söz; marka kalite demektir markalaşmak için bunun arkasında büyük emek çaba disiplin yatmaktadır. Cihan Et gerek kalitesi, bilgi, birikim ve tecrübeleri ile ulusal bazda marka olacak kapasiteye sahiptir. Bu marka ve lezzet yolculuğunda Cihan Et ailesini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum.

İZMİR'İN ONLINE KASABI

CİHAN Et'in muhteşem lezzetleri, internet adresi aracılığıyla online ödeme seçeneği ve gönderim ücreti alınmadan bir tıkla kapınıza geliyor. İzmir'in marka etçisi Cihan Et de günün koşullarına uyarak online kasap hizmetini devreye sokan işletmelerden.

YENİ ŞUBE MAVİŞEHİR'DE

Steak House kültürünün İzmir'deki en önemli temsilcilerinden Cihan Et ikinci şubesini Mavişehir'de açtı. Bornova Forum'da açıldığı günden itibaren yoğun ilgi ile karşılaşan Cihan Et, kuşaklar boyu et işine verilen emeğin, sevginin, kültürün adıdır.

1000 metrekare alan üzerine kurulu 450 kişi kapasiteli Mavişehir şubesinde et çeşitleri Cihan Et kalite ve standardında sunulmaktadır. Mavişehir şubesinde füme et çeşitleri daha fazla.