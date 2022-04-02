Köylerinde üretip, tüm Türkiye’ye ulaştırıyorlar

96 yıldır zeytin ve zeytinyağı üretimi yapan bir ailenin 4. kuşak temsilcisi olan Taha, doğup büyüdüğü topraklara olan vefa borcunu ödemek için Manisa, Kırkağaç'ın Öveçli köyüne döndü ve markası 'Organik Teyze'yi kurdu. Ailesinin bilgi, birikim ve tecrübelerini yorumlayarak köyündeki teyzeleri, ablaları ile geleneksel yöntemlerle ürünler üretiyor. Daha fazla insan gücü ve dolayısıyla daha fazla emek ile hazırlanan bu ürünlere maalesef şehir hayatında ulaşabilmenin oldukça güç olduğunu biliyoruz. Bu yüzden sağlıklı, doğal ve taze gıda üretimi yapan bir markanın hikayesi bu...

ÖDÜLLÜ KÖY: ÖVEÇLİ

Organik Teyze'de ev yapımı olarak tabir edilen geleneksel üretim modeli benimsenmiş. Sağlıklı, taze, doğal meyve ve sebzeleri yöresinden toplayıp, koruyucu katkı maddesi kullanmadan hazırlayıp özenle ambalajlayıp tüm Türkiye'ye ulaştırıyorlar. Üretimden tüketime uzanan; kısa gibi görünen fakat hiç de öyle olmayan bu yolculuğun; başta hijyen kuralları, kalite standartları, ambalajlama evresi olmak üzere tüm süreçler Sevinç Hanım tarafından büyük bir titizlikle takip edilmekte. Öveçli, kuzey rüzgarlarına açık olsa da Akdeniz mikro klimasına sahip, zeytinleri ve zeytinyağları birçok makaleye konu olmuş uluslararası ödül almış bir köy...

TÜBİTAK ve Amerikan Bilim Dergisi AOCS'de yayınlanan makalede, kimyasal ve duyusal analizleri bakımından bu bölgenin, dünyanın en önemli zeytinyağı markaları ile aynı özelliklere ve değer sahip olduğu vurgulanmış.

ÖZEL BİR İKLİME SAHİP

Organik Teyze lezzetleri, Öveçli köyünün özel ikliminde yetişen, ailenin sahip olduğu bahçelerde başlar ve mutfağınıza kadar uzun ve emek dolu bir yoldan geçerek gelir. Aile geleneği olan zeytin ve zeytinyağının yanında erişte, reçel, pekmez, marmelat, salça ve sirke gibi ürünleri de Öveçli'nin maharetli kadınları ile üretiyorlar. Son söz; Köyümüz Öveçli'nin verimli topraklarında çiftçilerimizin alın teriyle filizlenen her "Organik Teyze" lezzetiyle sofralarınıza misafir olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

BİR KÖY GÜLERSE, TÜRKİYE GÜLER

"ORGANİK Teyze olarak faaliyetlerimize devam ederken, köyümüzde köylümüzle üretime vermiş olduğumuz destekle unutulmaya yüz tutmuş üretim modellerinin yok olup gitmesine ve köy halkımıza istihdam sağlanması hususunda elimizden geleni yapıyoruz" diyen Ok sözlerine şöyle devam etti: "Bir köy gülerse, Türkiye güler diyerek çıktığımız bu yolda, tarıma ve toprağa olan inancımız güçlenerek artıyor ve tarımsal operasyonlarımızı arttırıyoruz. Öyle ki faaliyetlerimize başladığımız günden bugüne aynı misyonları paylaşarak aramıza katılan tüm takım arkadaşlarımızla tüm süreçlerimizi iyileştiriyor ve sofralarınıza ulaşıyoruz."

SOĞUK SIKIM ZEYTİNYAĞI

ORGANİK Teyze markasının kurucusu Taha Mertcan Ok, "Zeytin başta olmak üzere birçok meyve, sebze, bakliyat çeşidi yetiştiriyoruz. Tüm süreçlerimizde doğayı koruyor ve çevre kirliliğine sebep verebilecek hiçbir malzemeyi kullanmıyoruz.

AŞAMALAR KONTROL EDİLİYOR

BAHÇELERİMİZİN içinde bulunduğu havza; aroma bakımından zengin, kalitesi yüksek natürel sızma zeytinyağı üretmek için mükemmel iklim koşullarına ve verimli topraklara sahiptir. Hasat için verimin yüksek olduğu zaman yerine aromatik özelliklerin en yüksek olduğu zamanı bekliyoruz. Doğru zamanda en iyi teknikler ile zeytinleri hasat ediyor ve en kısa zamanda sıkım için fabrikamıza getiriyoruz. Tüm aşamaları kontrol ediyor, soğuk sıkım tekniğine uygun işliyor ve şişeliyoruz" dedi.