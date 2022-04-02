Lezzetlerinde yılların tecrübesi bulunuyor

İzmir'in en eski ve en köklü lokantalarından biri olan Adil Müftüoğlu Uğur Lokantası, İzmir'in yetiştirdiği en iyi aşçılardan birisi olan merhum Adil Müftüoğlu tarafından 1955 yılında kuruldu. Uğur Lokantası, üçüncü kuşak temsilcileri tarafından yönetiliyor. Alpay Okyay, kardeşleri Alper ve Gökay Okyay'la birlikte şimdi de 2. şubesini Balçova'da açtı. Geleneksel Türk Mutfağı'nın enfes lezzetlerini yılların birikimi ve tecrübesi ile hem öğle hem akşam servisi ile İzmirlilere sunuyor.

MODERN BİR TESİS

Bugüne kadar bu tarihi lezzetlerin akşam yemekleri olarak da sunulmasını talep eden müşterilerinin olduğunu belirten Alpay Okyay, "Yıllardır bize akşamları da servis olması yönünde talep geliyordu. Şimdi Balçova'da bunu gerçekleştirmiş olacağız. 180 kişilik mekânımızda Türk mutfak kültürünün en özel lezzetlerini müşterilerimizle buluşturmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. İki katlı, modern ve klasiğin buluşmasını yansıtan özel bir dekorasyon hazırlanmış. Gruplar ve özel davetler için 2. kat özel olarak tasarlanmış. Ferah, nezih, huzurlu bir mekan. Otopark sorunu da yok. Bir emeği, kuşaktan kuşağa aktarılan bir marka değeri, tarihi bir mirası, geleneği devralarak ilkelerine değerlerine sadık kalarak büyüten geliştiren bir isim Alpay Okyay.... Genç, başarılı, dinamik işletmeci sevgi ile yaptığı işinde yeniliklerin peşinde koşuyor. Bir gelecek vizyonu ortaya koyan Okyay, 3. kuşak olarak dedesinden aldığı bayrağı daha ileriye götürmeye kararlı.

KÜLTÜR VE LEZZET

Adil Müftüoğlu içerisinde bir tarihi barındıran Ege'nin mutfak kültürünü Türk Mutfağını yansıtan kurum, İzmir'le özdeşleşmiş simge mekanlardan birisidir. Marka olmak, sürdürülebilir olmak, kuşaktan kuşağa geçmek öyle kolay olmuyor. İçerisinde büyük bir emek, disiplin, sorumluluk, özveri, ekip ruhu, müşteriye verilen değer ve kurumun kendi kültürü ve değerleri yatar. Günümüzde bir işletmenin varlığını sürdürebilmesi ürettiği ürün veya hizmetleri marka yapabilme başarısı ile doğru orantılıdır. Burada önemli olan, yöneticinin vizyonudur.



64 YILDIR 35 ÇEŞİT YEMEK

Dedesinden yadigar kalan yemekleri önce dayısı, sonra kendisinin devam ettirdiğini ifade eden Okyay, "Elbasan tava, güveçte işkembeli nohut, ciğer sarma, talaş kebabı, kuzu dolması ve lor tatlısı gibi Türk Mutfağı'na ait yaklaşık 35 farklı çeşit lezzeti, 64 yıldır misafirlerimize sunmaya devam ediyoruz" dedi. Alpay Okyay, mutfakta işlerin günün çok erken saatlerinde başladığını söyledi. Yemeklerde kullanılacak etten maydanoza kadar malzemeyi kendisinin seçtiğini belirten Okyay, "Türk mutfağının özelliği kuzine ateşidir. Yemeklerimizi dede yadigârı kömür kuzinesinde pişiriyoruz. Orijinal tereyağı ve zeytinyağı kullanıyoruz. Hafta boyu Türk mutfağının en güzide yemeklerini sunuyoruz" dedi.