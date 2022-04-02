Plazayı bırakıp doğalı tercih etti

Büyükşehirdeki plaza hayatlarına veda edip topraklarına ve üretime dönen girişimci bir çiftin hikayesi Karşı Köyden. Hep hayalini kurdukları hayatı geç olmadan yaşamak istedikleri için radikal bir karar alarak özlerine dönmek istediler ve iki yıl önce bir marka yaratıp üretime başladılar. Çoğunlukla kendi topraklarında yetişen mahsullerden geleneksel yöntemler ile üretim yapıp iki yıldır Türkiye'nin her yerine ulaşıyorlar.

TOPRAĞA BAĞLILIK

Pandemi sürecinde tüketicilerin daha çok doğal olanı tercih etmeye başladıklarını anladıklarını söyleyen genç çift, markalaşmaya başladıklarındaki belirledikleri misyonlarından ayrılmayarak toprağa bağlılıklarını devam ettirerek hep özgün kalıp, örnek olmaya devam edeceklerini söylüyor. Karşı Köyden ailesi olarak geleneksel yöntem dediğimiz katkısız ve doğal ürünlerinde, yine bir diğer geleneksel yöntem olan odun ateşinde kaynatma tekniğini kullanıyorlar. Markalarının isim hikayesini şu şekilde anlatıyor Cahit Uslu: "Çiftçi bir ailenin çocuğu olarak doğmuştum. Hem de ana işi zeytin yetiştiriciliği olan bir ailenin... Zeytin öyle bir ağaç ki, insanı mucizelere inandırıyor.

MUCİZELERE İNANDIK

Bize her gün hem hayatın ne kadar güzel ve değerli olduğunu hem de aslında kaygılanmayacak kadar değersiz olduğunu anlatıyor. Aklımızda hep bir butik üretim modeli vardı. Az kişi ile ama çokça emekle üretmeye başladık. Markamızı bulduktan sonra daha da cesaretlendik sanki. Geleneksel yöntemleri bilim ile harmanlayıp biz ne yiyorsak veya yemek istiyorsak onu ürettik. Önceliğimiz satış ve maliyet değil; hijyen, kalite ve hizmet oldu... Gıda mühendisi olmamın verdiği teknik alt yapı ile zeytin ve zeytinyağının yanında erişte, reçel, pekmez, marmelat, salça ve sirke üretimlerine yoğunlaştık, köyümüzün eli maharetli kadınlarıyla... Yunt dağlarına sırtını güvenle yaslamış güzel köyümüzün dağlarından ve verimli ovalarından sarı kantarondan, hatmi çiçeğine, marketlerdeki kekiklere hiç ama hiç benzemeyen zahter kekikten civanperçemine kadar müthiş şifalı bitkileri toplayıp özenle, tertemiz kuruttuk." Reçel çeşitleri, marmelatlar, pekmezler, tarhanalar, salçalar, tuzsuz bebek ürünleri gibi tüm mutfakların demirbaşlarını üretiyorlar.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLUYOR

Tüm bunların yanı sıra köylerinin bereketli topraklarından topladıkları şifalı onlarca bitkiyide tüketici ile buluşturup büyük beğeni topluyorlar. Ramazan sofralarına özel hazırlıklar yapan Karşı Köyden ailesi sezonda üretmiş oldukları ürünleri ve yine ilçe çiftçisiyle el ele vererek hazırladıkları mahsulleri bu ramazan ayında sizlerle, sevdiklerinizle ve ihtiyaç sahipleri ile buluşturmak için sabırsızlanıyorlar.

SAHUR VE İFTAR İÇİN HER ŞEY

SAHUR ve iftar sofralarında bir evin ihtiyacı olan tüm gıdalardan hazırladıkları paketleri ile bu Ramazan'da da Türkiye'nin bir çok sofrasına misafir olmaya kararlılar. Birden çok ramazan erzak paketi seçeneği sunan Karşı Köyden markası istenilen ürünlerden özel kolilerinde yeni paketlerde hazırlayabileceklerini dile getiriyor.