Tombul Tarhana’dan Atom Çorba

ORTA Asya'dan günümüze kadar uzanan köklü bir tarihe sahip tarhananın yöresel olarak farklı şekillerde üretilmesi, saklanması ve tüketilmesi, Türk mutfak kültürünün zenginliğini gösterir. Tarhana faydaları, besleyici ve enerji verici yönleri ile uzun süre önce Türk toplumunun kültürel hayatına girmiştir.

BU BİZİM SEVDAMIZ

EV tarhanasını annelerimizin yaptığı gibi mayalama yöntemi ile yapan Tombul Tarhana markasının yaratıcısı Kemal Çeltik, "Türkiye'de organik sertifikalı bebek tarhanası üreten ilk firmayız. Annelerimizin yaptığı gibi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tarhana üretimimiz devam etmektedir. Tarhana bizim sevdamız, tarhana bizim aşkımız, tarhana bizim geçmiş ile geleceği sofralarımızda buluşturan bütün sofralarda bulunması gereken Anadolu kültürünün geleneksel yöresel lezzeti. Şifalı, besleyici olmasından dolayı organik sertifikalı. Balıkesir yöresinden özel sözleşmeli çiftçilerimizle üretim yapıyoruz. Amacımız Tombul Tarhana'yı en iyiye taşımak" diye konuştu.

HAVASI ÇOK UYGUN

KÜTAHYA bölgesinde 60 yıldır kullanılan ekşi mayayı bulunca başlamış bu sevda. Bu geleneksel lezzetimiz yok olmasın diye sevda ile çıkılan bu yolda 2000'li yıllarda Kütahya Tavşanlı'da kendi tesisini kurarak 'Tombul' markasıyla üretime başlamış. Kemal Çeltik, "Bu ismi tercih etmemin iki nedeni vardı. Birincisi kulağa sevimli gelmesi, diğeri ise hafızalarda kalması" dedi. Laktik asit ve fermantasyon ekşi maya ile mayalama tam olmalı. Ege Üniversitesi ve TÜBİTAK'la AR-GE çalışmaları yapmışlar. Anayasaları; Kalite ve lezzeti aynı standartta sunmak.

İNOVATİF ÜRÜNLER

TOMBUL Tarhana olarak AR-GE çalışmalarına önem veriyorlar. Yeni ürünleri organik tarhanalı mercimek çorbası, "Atom Çorba" adı altında üretiliyor. Yeni ürün raflardaki yerini aldı. Geleneksel tariften ödün vermediklerini belirten firma sahipleri, "Doğal ortamda yapıyoruz, doğal ortamda kurutuyoruz. Katkı ve koruyucu kullanmıyoruz" diyorlar.

ORGANİK SERTİFİKALI

ORGANİK tarhanalı mercimek çorbası çocukların içebileceği konseptte yapılmış. İçerisinde bulunan ürünlerin besin değeri yüksek, organik sertifikalı sözleşmeli çiftçilerden aldıkları ürünlerle üretim yapıyorlar. Yeni dönemde bal kabaklı tarhana çorbası ise en büyük hedefleri.