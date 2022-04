Üç kuşaktır devam eden lezzet durağı

Bugün Lezzet Durağımızda İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Yukarı Kızılca mahallesinde köyünde etin en doğal halini sunan Bulut Et Kasap'tayız. Bu sefer kasap amcalar için düştük yollara. Son dönem kasap restoran geleneğinin son temsilcilerinden Bulut Et Kasap aldık soluğu. Yakın bir geçmişte mahalle esnafı diye bir kavram vardı toplumumuzda. Günlük ihtiyaçlarımızı hep onlardan karşılardık. Mahallenin kalbi de bakkaldı, manavdı, kasaptı. Bakmayın günümüzün çok katlı alışveriş merkezlerinin son dönemde hayatımızın vazgeçilmezi olduğuna. Dünyanın her yerinde hayat mahallenin yerel dükkânlarında, elindeki marulla tezgâhını ıslatan manavda, köşe başındaki kasap amcada akar. Yaşamın ruhu buralardadır.

VAZGEÇİLMEZ BİR İSİM

Mesela mahallenin kasabına sokaktan hemen düzayak girersiniz. Yağlı kağıdın kokusundan, kıyma makinesinin tokmağına, kediler için artık almaya gelmiş teyzesinden, fiks 150 gram kıyma alan emeklisine kadar mahalle kasabının sıcak bir ruhu vardır. Bu geleneğin son temsilcilerinden Bulut Et, Kasap dede Tevfik Bulut tarafından canlı hayvan ticareti (celep) olarak başladığı mesleğini canlı hayvan ticareti ve et restoranı halen torun Tevfik Bulut tarafından devam ettirilmekte. Tam 1954 yılından beri üç kuşaktır hizmet veren Bulut Et Kasap, tıkır tıkır işleyen bir aile işletmesi. Bölgenin ahalisi için Tevfik Bulut vazgeçilmez bir isim. Bulut Et Kasap'ta alışveriş yapmak hem etin lezzetlisine kavuşmak hem de hiç bozulmamış doğallığını koruyan bir tarihe tanıklık etmek demek. Yukarı Kızılca köyü organik bal, zeytinyağı, hayvancılık ve tabii ki kirazları ile meşhur bir köydür.

PİKNİK ORTAMINDA

Doğa tutkunları ve doğa sevenlerin özellikle hafta sonları ziyaret ettiği Yukarı Kızılca köyüne gelenlerin lezzet adresleri Bulut Et Kasap'tır. Ahşap kullanılarak inşa edilen iki katlı alkolsüz hizmet veren mekanda havası ambiyansı doğallığı ile piknik ortamı olduğu için adeta daha çok aileler tercih etmektedir. 3. kuşak torun Tevfik Bulut.... Dedesinden babasından aldığı iş sevgisini aynı aşk ve sevgiyle yaparak devam etmekte. Genç dinamik başarılı deden babadan aldığı mirası bayrağı hem celep, hem kasap ve restoranı başarı ile yürütüyor. Küçükbaşları kuzuları Balıkesir ve Eşme yöresinin meşhur kuzularını alıyorlar. Büyükbaşları Erzurum ve Kars yöresinin açık havada beslenen hayvanlarını alıyorlar.

Marmaris'te 15 yıl 'Bulut Et Kasap' olarak büyük otellere hizmet vermiş. Bölgedeki yaklaşık 80 - 100 otel ve restoranın et ihtiyacını karşılamışlar. 100 - 150 kişilik mekanda hem kasap hem restoran olarak hizmet veriyorlar. En doğal haliyle beğendiğiniz et aynı kasap fiyatından pişirilerek masanıza servis yapılıyor. Etin bir kısmı da kendi ağıllarında beslediklerinden. Eti kendileri bizzat giderek yöresinden karkas olarak alıyorlar. Dışarıya toptan et vermiyorlar çünkü etin en iyisini en özelini kendi müşterilerinin yemesini istiyorlar. Eti hiçbir işlemden geçirmeden direkt mangala atıyorlar. Burada etlere herhangi bir pişirme ve ek bir fiyat yansıtılmıyor. Ete direkt kasap fiyatı uygulanıyor. Kasapta kaça alıyorsan aynı fiyata masanda yiyebiliyorsun.

OSMANLI SUCUGU

Sucuk, komple dananın bonfile antrikotu çıkarılarak bütün danayı atıyorlar. Sucuklar kendi imalatları, ekstra yağ yok herhangi bir fermantasyondan geçirilmeden gerçek bir kasap sucuğu. Özellikle mekana özgü meşhur Osmanlı sucuğunu denemenizi tavsiye ediyorum. Haftada 400 kg sucuk tüketilmektedir. Sipariş üzerine fırında oğlak ve kuzu kelle tandır yapılmaktadır. Tatlı olarak haşhaşlı revani tatlısı ve çay ücretiz olarak ikram edilmektedir. Haşhaşlı revani tatlısını Tevfik beyin annesi Semiha hanım kendisi ev usulü yapmaktadır.

KÖFTESINI DENEMELISINIZ

Mekanda öğlen ve akşam servisi bulunuyor. Yemeğinizi afiyetle yedikten sonra beğendiğiniz etlerden kasaptan çiğ alım yapabiliyorsunuz. Kuzu pirzola, kuzu külbastı, beyti, kuzu şiş, lokum, kuzu kol sarma, dana pirzola, antrikot, T-bone, biftek bonfile, %100 kuzu etinden kuzunun kendi yağından başka kuyruk yağı kullanılmayan Adana çeşitleri de mevcut. Köftesini özellikle denemelisiniz. Kuzu ve dana etinin ağırlıklı olarak dana eti kullanılarak yapılmakta. Köftede baharatı ölçülü ve dozunda kullanılarak müşterilerin etin gerçek tadını almasını istiyorlar.