Güllaç nasıl yapılır? Güllaç malzemeleri ve tarifi...

YAPILIŞI

6 yapraklı güllaç tarifinde dikkat etmeniz gereken püf noktaları da yapılışının detaylarında sizinle paylaşın. Buyurun, adımlar.

*Öncelikle derin bir tencereye 1,5 litre sütünüzü ve 1,5 su bardağı şekerinizi alın.

*Tencerenizi ocağa alıp altını yakın ve şeker eriyene kadar biraz karıştırıp daha sonra kaynamaya bırakın.

*Kaynayan sütünüzü ocaktan alıp ılıması için kenara ayırın. Burada dikkat etmeniz gereken nokta sütünüzün ne sıcak ne soğuk olmaması. Eğer sütünüzü güllaç yapraklarının üzerine sıcak dökerseniz, güllaç yapraklarınız hamur olur. Eğer sütünüzü soğuk dökerseniz güllaç yaprakları sütü çekmez. Sütün en iyi sıcaklığı el ılık hali olacaktır.

