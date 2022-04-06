Güllaç nasıl yapılır? Güllaç malzemeleri ve tarifi...

Hazır olarak da satılan güllacı evde yapmak isteyenler lezzetli güllaç tarifini araştırıyor. Ramazan sofralarının olmazsa olmazı olan güllacın yapımı bir o kadar kolay. İşte lezzetli güllaç tarifi...
Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzeti güllaç damaklarda bıraktığı tat ile oldukça seviliyor. Yapımı bir o kadar kolay olan güllacın tarifi ve gerekli malzemeler Ramazan ayında yoğun olarak araştırılıyor. Peki güllaç nasıl yapılır? Güllaç malzemeleri neler? İşte lezzetli güllaç tarifi...
GÜLLAÇ TARİFİ
MALZEMELER
6 adet güllaç yaprağı
1,5 litre süt
1,5 su bardağı şeker
1 su bardağı dövülmüş ceviz
YAPILIŞI
6 yapraklı güllaç tarifinde dikkat etmeniz gereken püf noktaları da yapılışının detaylarında sizinle paylaşın. Buyurun, adımlar.
*Öncelikle derin bir tencereye 1,5 litre sütünüzü ve 1,5 su bardağı şekerinizi alın.
*Tencerenizi ocağa alıp altını yakın ve şeker eriyene kadar biraz karıştırıp daha sonra kaynamaya bırakın.
*Kaynayan sütünüzü ocaktan alıp ılıması için kenara ayırın. Burada dikkat etmeniz gereken nokta sütünüzün ne sıcak ne soğuk olmaması. Eğer sütünüzü güllaç yapraklarının üzerine sıcak dökerseniz, güllaç yapraklarınız hamur olur. Eğer sütünüzü soğuk dökerseniz güllaç yaprakları sütü çekmez. Sütün en iyi sıcaklığı el ılık hali olacaktır.
*Güllacı yapacağınız tepsi yuvarlak ise hiç kırmadan eğer kare ise güllaç yapraklarını biraz kırarak tarifi yapmalısınız.
*El yakmayacak dereceye gelen sütünüzü güllacı yapacağınız tepsinin dibine 2 kepçe dökün.
*Güllaç yapraklarını yerleştirirken dikkat etmeniz gereken diğer nokta da güllaç yapraklarının parlak kısmının size dönük olması gerektiğidir.
*2 tane güllaç yaprağını zemine, sütün üzerine koyun.
*Üzerine 1 adet güllaç yaprağı koyup 1 kepçe süt dökün. Yarısını tepsiye koyduğunuz güllaç yapraklarının üzerine 1 su bardağı dövülmüş cevizi dökün.
*Üzerine 3 adet güllaç yaprağını koyup sütün kalanını üzerine dökün.
*Servis etmeden önce 1 saat dışarıda 2 saat buzdolabında bekletin ve sütün iyice çektiğinden emin olun.
*İstediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz.
6 yapraklı güllaç malzemeleri içinde size gül suyu sunmadık ama eğer geleneksel bir güllaç lezzeti elde etmek isterseniz sütünüzü kaynattıktan sonra içine 2 yemek kaşığı gül suyu ekleyebilirsiniz.