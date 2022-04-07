Ramazan kolisi yardım başvurusu nereden ve nasıl yapılır? e-Devlet başvuru sayfası...

Ramazan erzak yardım kolisi nereden ve nasıl alınır? Başvurular e-Devlet'ten mi yapılır? soruları Ramazan ayı başlarken merak edilenler arasında. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kızılay, belediyeler, dernek ve vakıflar ihtiyaç sahibi ailelere erzak kolisi yardımında bulunuyor. İşte Ramazan erzak kolisi başvurusuna ilişkin detaylar...

RAMAZAN KOLİSİ YARDIMI BAŞVURUSU NEREYE VE NASIL YAPILIR?

Ramazan kolisi için yardımların pek çoğu kişinin ikamet ettiği bölgedeki şubelerinden ve belediyelerden şahsen yapılabiliyor. İhtiyaç sahibi ailelerin başvuru sırasında muhtarlıktan alacağı fakirlik belgesi başvuru sırasında kolaylık sağlarken, kimi kurumlarda kişinin ihtiyaç sahibi olduğunu kanıtlaması için de bazı belgeler istenebiliyor.

Ancak bu tarz talepler, kurumdan kuruma belediyeden belediyeye değişiklik göstereceği için kişilerin Ramazan kolisi için bizzat başvuru yapması gerekiyor.

E devlet üzerinden gıda ve erzak yardımı başvurusu yapabilmek için, https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671 internet adresine tıklayın.

RAMAZAN YARDIMI YAPAN KURUMLAR HANGİLERİ?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Adana Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Kızılay

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM)

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Vakıflar ve Dernekler