Ramazan’da kilo alanlar dikkat! Bu hatalardan kaçının

Oruç tutmak, günün önemli bir bölümünde besinlerden uzak durmak anlamına geldiği için pek çok insan, Ramazan ayının sonunda kilo vermiş olmayı bekler. Ancak Ramazan ayında kilo almak aslında sanıldığından çok daha sık karşılaşılan bir durum. Nedeni ise, beslenme düzeninin bozulması, sahurun atlanarak tek öğün beslenilmesi ve hamur işi ile yağlı yemeklerin tüketiminde görülen artış. Diyetisyen Gültaç Dayı Çamır, Ramazan ayı boyunca kilo almayı önlemenin yolunun sahura kalkmak ve iftardan sonra yürüyüş yapmaktan geçtiğini söyledi.