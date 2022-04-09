Tavuklu bezelye çorbası (4-6 kişilik)

MALZEMELER

3 su bardağı bezelye

1 tatlı kaşığı kimyon tohumu

1 adet yemeklik doğranmış soğan

2 yemek kaşığı sadeyağ,

250 gram irice doğranmış tavuk etinin beyaz kısımları

1 çay kaşığı karabiber

3 su bardağı su ya da sebze suyu

2 su bardağı tavuk suyu,

2 adet defne yaprağı

BİRER demet doğranmış nane ve fesleğen

1 adet limonun suyu

1 çay kaşığı tuz

TARİFİ

Kimyon tohumunu ve soğanı sadeyağda soteleyin. Tavuğu ve karabiberi ekleyip 5 dakika karıştırarak pişirin. Bezelyeyi ekleyin. İyice karıştırıp üzerine sıcak su ve tavuk suyunu katın. Defne yapraklarını ilave edip kaynayana kadar pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp, 20 dakika daha pişirin. Yeşillikleri katıp tuzunu ayarlayın ve 10 dakika daha pişirin. Tavuk ce defne yapraklarını çıkarıp, çorbayı blender'den çekin. Tavuğu ve defne yapraklarını yeniden çorbaya katın. Limon suyunu ekleyin. Dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.