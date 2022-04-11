Ramazan menüsü -Ballı peynirli börek

2 adet yufka, 5'er yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri, ufalanmış beyaz peynir ve tulum peyniri, 1 çay bardağı haşlanmış bezelye, 1 adet yumurta, yarım çay kaşığı karabiber

KIZARTMAK İÇİN: Ayçiçeği yağı



ÜZERİ İÇİN: 4-5 yemek kaşığı bal PEYNİRLERİ bir kaseye alıp üzerine bezelye ve karabiber ekleyip karıştırın. Yufkaları tezgaha koyup ortadan ikiye kesin. Kestiğiniz parçalardan birini düz bir zemine alıp uç kısımlarına çırpılmış yumurta sürün. İkinci yarım parçayı üzerine kapatın. Her yufkanın uç

kısımlarına yumurta sürerek kalan 2 yarım yufkayı üst üste koyun. En üste peynirli harcı serpin. Bu 4 katlı yufkayı rulo şeklinde sarın. Kızartırken açılmaması için rulonun uç kısımlarına da çırpılmış yumurta sürün. Rulodan 2 cm kalınlığında parçalar kesin. Börekleri bol yağda önlü arkalı kızartıp servis tabağına alın. Sıcakken üzerlerine bal gezdirip servis yapın.