Arşın gölgesindeki gençlerden olmak

Tire İlçe Müftüsü Abdullah Kır, İslam'ın gençlere ve gençliğe verdiği kıymeti Yeni Asır'a anlattı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Musab bin Umeyr, Muaz bin Cebel gibi genç sahabelere, valilik ve komutanlık gibi önemli görevler verdiğini anlatan Kır, Allah Rasulü'nün gençleri "Başka bir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allahü Teala, yedi sınıf insanı arşın gölgesinde barındıracaktır. İşte bunlardan bir tanesi de "Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içerisinde büyüyen gençtir" şeklinde müjdelediğini belirtti.

Gençlikte yapılan ibadetlerin çok daha faziletli olduğuna dikkat çeken Tire İlçe Müftüsü Abdullah Kır şunları söyledi: İnsanın genç iken yaptığı ibadetleri ihtiyarlıktaki gibi değildir. Onun için Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) buyurduğu gibi ihtiyarlık gelmeden önce gençliğin kıymetini bilmemiz gerekir. İslam'ın emir ve yasakları ile şekillenmemiş bir gençlik kişiye zarar getirecektir.

ORUÇ, HARAMDAN KORUR

Eba Eyyüp El Ensari gibi 80 yaşında bile at sırtında İstanbul' a kadar gelip savaşmaktır genç olmak. Şavaşmak cihat meydanlarında Allah için çarpışmak olmakla beraber içimizde de şeytan ve nefisle mücadele etmektir. Bir gün Allah Rasulü (s.a.v.) cihattan döndüklerinde ashabına, "küçük cihattan büyük cihada döndük" buyurmuş ashabta ona büyük cihadı sorduklarında nefis ile mücadele etmek olduğunu bildirmiştir. Nitekim Peygamber Efendimiz bir hadislerinde şöyle buyurmuştur "kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin, evlenmek gözü harama bakmaktan daha fazla korur. Evlenmeye gücü yetmeyen ise oruç tutsun çünkü oruç insanın şehvetini kırar" buyurarak gençlerin nefisle mücadelede nasıl davranması gerektiğini öğütlemiştir. Oruç kalkandır, gençlerin korunağıdır. Oruç tutmanın farz kılındığı Ramazan insanın nefsini arındırması için büyük bir fırsattır.

GENÇLİĞİNİ NEREDE HARCADIN?

Kıyamet günü beş şeyden hesaba çekileğimizi bildiren hadisteki "Gençliğini nerede harcadın?" sorusuna iyi hazırlanmamız gerekir. Bu sebepledir ki peygamberimiz onlara çok değer vermiştir. Habeş Kralı Necaşiye gönderilen Cafer Bin Ebu Talib'i, Mute Savaşına komutan olarak tayin edilen Usame Bin Zeyd'i , Medine halkına ilk öğretmen olarak gönderilen Mus' ab Bin Umeyr' i ve Yemen' e vali olarak atanan Muaz Bin Cebel' i gördüğümüz zaman Peygamberimizin gençlere ne kadar değer verdiğini anlamış oluyoruz.