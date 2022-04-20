Kadir Gecesi ne zaman? 2022 Kadir Gecesi tarihi...

2022 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi güne geliyor? soruları merak edililiyor. Kadir Gecesi'ni ibadetlerle geçirmek isteyenler 'Kadir Gecesi ne zaman?' merak ediyor. Dayanışmanın, paylaşmanının daha da arttığı bu gecede eller semaya açılacak, dualar edilecek. İşte 2022 Kadir Gecesi tarihi...

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2022?

Bu yıl 27 Nisan tarihinde idrak edilecek olan Kadir Gecesi, bazı kesimler tarafından kandil olarak tabir edilse de kandil günlerinden değildir.



Kadir Gecesi 27 Nisan akşamı, teravih namazının ardından başlar ve gecenin geç saatlerine kadar devam eder.

Ramazan ayının son 10 gün içerisinde olduğu bilinen ancak tam olarak netleşmeyen Kadir Gecesi tarihi için son günlerin ibadetle dolu geçirilmesi tavsiye ediliyor.

KADİR GECESİ ANLAM VE ÖNEMİ

Kadir gecesi, gecelerin en feyizlisi ve bereketlisidir. Çünkü bu gecede yapılan ibadet, kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Nitekim bu konuda, aynı adı taşıyan sûrede şöyle buyurulur:

"Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ııe olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail (a.s.) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. Gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."