Kadir Gecesi ne zaman? 2022 Kadir Gecesi tarihi...

Kadir Gecesi dinî literatürde "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Bu mübarek gecede ibadetlerini yerine getirmek isteyenler Kadir Gecesi tarihini araştırıyor. Peki Kadir Gecesi 2022 ne zaman? Kadir Gecesi hangi güne geliyor? Kadir Gecesi önemi nedir? İşte 2022 Kadir Gecesi tarihi...

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2022?

Kadir Gecesi bu yıl 27 Nisan 2022 Çarşamba gününe denk geliyor.

Ramazan ayının son 10 gün içerisinde olduğu bilinen ancak tam olarak netleşmeyen Kadir Gecesi tarihi için son günlerin ibadetle dolu geçirilmesi tavsiye ediliyor.

KADİR GECESİ ÖNEMİ

İnsan için yenilenme ve diriliş vesilesi olan ramazan ayında saklı bulunan Kadir Gecesi, insanlığın sonsuz saadetine vesile olacak fırsatlarla gelmektedir. Yüce Allah, Kur'an'da Kadir Gecesi'nin bin aydan hayırlı olduğunu bildirmektedir. (Kadr, 97/3.) Peygamber Efendimiz de, "…Bu ayda öyle bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Bu gecenin hayrından mahrum kalan, bin ayın hayrından mahrum kalmış gibidir." (Nesâî, Sıyâm, 5.) buyurarak Kadir Gecesi'nin önemine vurgu yapmaktadır. Bin ay yaklaşık seksen yıl, seksen yıl ise bir ömürdür. Bunun için Kadir Gecesi'nde yapılan ibadet ve taatler seksen yıllık bir ömür boyunca yapılanlara bedeldir.