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Haberler Ramazan Manisa iftar saati 25 Nisan Pazartesi

Manisa iftar saati 25 Nisan Pazartesi

Diyanet İşleri Başkanlığı il il iftar saatlerini açıkladı. Yayınlanan imsakiyeler ile vatandaşlar iftar saatlerini takip ediyor. Peki Manisa'da iftar saat kaçta yapılacak? İşte 25 Nisan Pazartesi Manisa iftar saati...

25.04.2022, 14:20

Manisa iftar saati 25 Nisan Pazartesi

Manisa iftar vakti, Manisa akşam ezanı saati aramaları yoğun olarak sürüyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayını idrak ederken en çok araştırılanlar arasında iftar ve sahur saatleri yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il iftar saatlerini yayınladı. Vatandaşlar kendi yaşadığı ilin iftar vaktini imsakiye aracılığı ile öğrenebiliyor. Peki Manisa'da bugün iftar saat kaçta?

MANİSA İFTAR SAATİ
İl il iftar saatleri araştırılıyor. Diyanet 2022 yılı iftar saatlerini paylaştı.

MANİSA İFTAR SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ

BOZULAN VACİP VE NAFİLE ORUÇLARIN KAZASI GEREKİR Mİ?
Adak sebebiyle vacip olan oruç bozulursa kaza edilmesi gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 284-285). Nafile oruç ise, kişiye farz veya vacip olmadığı hâlde, isteğe bağlı olarak Ramazan ayının dışında tutulan oruçtur. Nafile de olsa, başlanan bir ibadetin tamamlanması gerekir. Bu nedenle diğer nafile ibadetlerde olduğu gibi, bozulan nafile orucun da kaza edilmesi Hanefîlere göre vaciptir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 271).

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