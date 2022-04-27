Kadir Gecesi çekilecek tesbihler neler? Kadir Gecesi zikirleri, tesbihleri...

Mübarek Kadir Gecesi'nde hangi tesbihler çekilmeli, hangi ibadetler yapılmalı, hangi dualar okunmalı? araştırması sürüyor. İşte Kadir Gecesi'nde çekilecek olan tesbihler...
Mübarek Kadir Gecesi bugün yurt genelinde idrak ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olan bu gecede tesbih çekmek isteyenler 'Kadir Gecesi tesbihleri, zikirleri' araştırmasını sürdürüyor. Peki bu gece hangi tesbihler çekilmeli? Hangi dualar okunmalı? İşte Kadir Gecesi tesbihleri, zikirleri...
Mübarek Kadir Gecesi'nde hangi tesbihler çekilmeli, hangi ibadetler yapılmalı, hangi dualar okunmalı? araştırması sürüyor. İşte Kadir Gecesi'nde çekilecek olan tesbihler...
KADİR GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER
-Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.
- Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")
-Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim.
-Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer. [Tefsir-i Mugni]
-Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
-Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.
Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).