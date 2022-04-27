Tevbe istiğfar duası nasıl okunur? Tevbe istiğfar duası okunuşu ve anlamı...

Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece olan Kadir Gecesi'ni ibadetlerle geçirmek isteyenler tevbe istiğfar duasını araştırıyor. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde af dilemek, tevbe etmek isteyenler ellerini semaya açarak dualar edecek. Peki Tevbe-i istiğfar duası nasıl okunur? Tevbe istiğfar duası anlamı nedir? İşte detaylar...

İSTİĞFAR DUASI NEDİR?

İstiğfar, işlenen günahlardan ve hatalardan dolayı Allah'tan af ve mağfiret niyaz etmek demektir. Kur'an-ı Kerim'de işledikleri kötülüklerden pişman olup tövbe-istiğfarda bulunanlar övülmektedir (Âl-i İmrân, 3/135). Kaynaklarda içeriği bakımından "istiğfar" anlamı taşıyan pek çok dua vardır. Hz. Peygamberin (s.a.s.) "Seyyidü'l-istiğfâr" (İstiğfârın en güzeli) diye nitelediği dua şöyledir:



اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّى ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، خَلَقْتَنِى وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِى ، اغْفِرْ لِى ، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ

(Allah'ım! Sen benim Rabbimsin! Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Ben Senin kulunum; gücüm yettiği kadarıyla Senin ahdin ve va'din üzere bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden Sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim; günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü Senden başka hiçbir kimse günahları bağışlamaz.) (Buhârî, Deavât, 2)



Aslında kişinin Rabbine yönelerek içinden geldiği gibi dile getirdiği her türlü bağışlanma duası zaten bir istiğfardır.

SEYYİDÜL İSTİĞFAR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّى ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، خَلَقْتَنِى وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِى ، اغْفِرْ لِى ، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ

Seyyidül İstiğfar Türkçe Anlamı ve Meali

Diğer dualar gibi, tevbe-istiğfar duası da Arapça yazılmıştır. Fakat duanızı mutlaka Arapça okuyacak ve söyleyeceksiniz diye bir şart bulunmuyor. Duanızı Türkçe de yapabilirsiniz.

"Allah'ım! Sen benim Rabbimsin! Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Ben Senin kulunum; gücüm yettiği kadarıyla Senin ahdin ve va'din üzere bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden Sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim; günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü Senden başka hiçbir kimse günahları bağışlamaz.) (Buhârî, Deavât, 2)"

Duayı Arapça söylemekte zorluk çekiyorsanız veya yanlış yapmaktan korkuyorsanız, Türkçe mealini okuyabilirsiniz. Bir kağıda yazıp ya da cep telefonunuza indirip, istediğiniz zaman okuyabilirsiniz.