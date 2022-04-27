Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi nedeniyle yapılacak olan ibadetler araştırılıyor. En çok merak edilenlerin arasında tilavet secdesi yer alıyor. Peki tilavet secdesi nedir? Tilavet secdesi nasıl yapılır? Tilavet secdesi duası ve ayetleri neler? İşte detaylar...

TİLAVET SECDESİ NEDİR?

Tilavet secdesi, secde ayetlerinin okunması ya da işitilmesi halinde yapılan secdeye denmektedir. Kur'an'da 14 yerde secde ayeti olması sebebiyle Tilavet secdesi yapılmalıdır. Bunun dışında secde ayetlerini yazan, heceleyen kişilerin secde yapmak durumunda olmadıkları da bilinmelidir.

Hanefîlere göre vacip, Şafiî ve Hanbelîlere göre sünnet-i müekkededir. Bir mecliste, aynı secde ayeti birden fazla okunursa bir secde yapmak yeterlidir. Namaz dışında secde âyetini okuyan veya secde ayetini işiten kişi, tilavet secdesine niyet ederek tekbir alır ve secdeye gider.

SECDE AYETLERİ NELERDİR?

Kur'an'ı Kerim'de geçen secde ayetleri toplamda 14 tanedir. Secde ayetleri şunlardır:

A'râf suresinin 206. ayeti

Ra'd suresinin 15. ayeti

Nahl suresinin 49. ayeti

İsra suresinin 107. ayeti

Meryem suresinin 58. ayeti

Hac suresinin 18. ayeti

Sâd suresinin 24. ayeti

Furkan suresinin 60. ayeti

Neml suresinin 25. ayeti

Secde suresinin 15. ayeti

Fussılet suresinin 37. ayeti

Necm suresinin 62. ayeti

İnşikâk suresinin 21. ayeti

Alak suresinin 19. Ayeti

TİLAVET SECDESİ NASIL KILINIR?

Kur'an-ı Kerim okunurken secde âyetlerini okuyan veya dinleyen kimsenin tilavet secdesi yapması vaciptir. Secde âyeti okuyan kişi namazda değilse, ister âyeti okur okumaz, ister daha sonra kalkıp secdeyi yapar (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 254).

Namaz kılan kişinin namazda secde âyeti okuması hâlinde, secde âyetinden sonra üç âyetten daha fazla okumayıp, rükûya eğilecekse, tilavet secdesine niyet ederek rükûya gider. Yapmış olduğu bu rükû aynı zamanda tilavet secdesi yerine de geçer. Şayet üç âyetten daha fazla okuyacaksa, tilavet secdesine niyet ederek doğrudan secdeye gider ve bir defa secde yaptıktan sonra ayağa kalkıp kaldığı yerden kıraate devam eder (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 147).

Tilavet secdesi yapacak kişi, ellerini kaldırmadan doğrudan doğruya 'Allahu ekber' diyerek bir kere secdeye gidip üç defa "Sübhane Rabbiye'l-alâ" dedikten sonra yine 'Allahu ekber' diyerek secdeden kalkar. Böylece tilavet secdesi tamamlanmış olur. Yani tilavet secdesinden sonra teşehhüt miktarı oturmak ve selam yoktur.