Allah’ın rahmeti herşeyi kuşatır

Merhamet kavramının Allah'ın 'Rahman' isminin bir yansıması olduğunu belirten Müftü Zekeriya Çallı, şunları anlattı: Rahmeti her şeyi kuşatan gazabı rahmetini geçen Rabbimiz bizi rahmet iklimine hep davet eder. Gönderdiği elçisini de alemlere rahmet olarak bizlere tanıtır. Hz. Peygamber"in anlattığına göre, bir adam da bir köpeğe acıması sebebiyle Allah"ın mağfiretine nail olmuştu.Merhamet ve adalet sosyal hayatta yöneten ve yönetilen, toplum ve aile hayatını da ilgilendiren birçok alanı kapsayan iki kavram olarak anlaşılmalıdır.

RAHMAN İSMİNİN YANSIMASI

Merhamet, hayır, nimet, esirgemek ve şefkat etmektir; acımak ve insaflı davranmaktır; kalp inceliği ve gönül yumuşaklığıdır. Merhamet, Allah"ın Rahmân isminin bir yansımasıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de (Nur / 20.) Ya sizin üstünüze Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, Allah çok şefkatli ve merhametli olmasaydı (haliniz nice olurdu)! buyurmak suretiyle Rabbimizin rahmetinin her daim üzerimizde olduğunu bizlere hatırlatmaktadır.

Tevbe / 128. ayette Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. Resulullah'a Allah'ın güzel isimlerinden raif, rauf ve rahîm isimleri sıfat olarak verilmiştir. Adalet, "bireysel ve toplumsal hayatta dirlik ve düzeni, hakkaniyet ve eşitlik ilkelerine uygun yaşamayı sağlayan ahlâkî erdem" olarak tanımlanabilir.

SALT EŞİTLİKÇİ TUTUM

Adalet kayıtsız şartsız eşitlik olarak anlaşılmamalıdır. Adalet, her hak sahibine hakkının verilmesidir. Mutlak eşitlik prensibi ile hareket etmek her zaman adaleti sağlamayabilir. Çünkü insanlar fiziksel ve zihinsel özellikleri kültürel birikimleri ve yetenekleri bakımından farklı durumlarda olduklarından salt eşitlikçi tutum, adaleti sağlamak yerine, adaletin zıttı olan zulmü doğurabilir. Adaletin gereği gibi uygulanması, hukuk önünde eşitlik ve her bireyin eşit haklara ve imkânlara sahip olması ile ilgilidir. Adalet, temel insan hakları ve değerleri açısından insanlar arasında hiçbir ayırım yapılmaksızın her hakkın sahibine verilmesini temin etmeyi amaçlamaktadır. Kişiye hak ettiği kadar değer ve hak ettiği kadar ceza verme bakımından da önemlidir.

"ALLAH'A ORTAK KOŞMA"

Her şey zıddıyla bilinir. Adalet ve merhamet de zıtlarıyla bilinir. Her ikisinin zıddı zulmü doğurur. Zulmün en büyüğü ise insanı ve bütün varlığı yaratana karşı yapılan zulümdür. Rabbimiz Lokman suresinde Hz. Lokman'ın oğluna öğüdünü bize haber veriyor. "Hani Lokmân, oğluna öğüt vererek şöyle demişti: "Yavrum! Allah'a ortak koşma! Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür." buyurarak zulmün en büyüğünün Allah'a ortak koşmak olduğunu bildiriyor. Bu büyük zulme karşı en büyük mücadeleyi Peygamberler vermiştir. Yeryüzünü şirkten temizleyip bir ismi de adalet/el-Adl olan Allah'ın kulları üzerindeki bir hakkını insanlara hatırlatmışlardır. Toplumları, devletleri yıkılışa sürükleyen en büyük etken yöneticilerin halkına zulüm yapmasından kaynaklandığını görürüz. İnsanların birbirlerinin haklarını gözetmemeleri, gasp etmeleri de zulümdür.