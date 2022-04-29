Araf Suresi 10. Ayet ve Sad Suresi 54. ayet! İşte Ramazan’ın son cuması okunacak dualar...

Ramazan ayının son günlerini yaşarken okunacak dualar da araştırılıyor. Özellikle Ramazan'ın son cuması neler yapılmalı hangi dualar okunmalı merak ediliyor. Özellikle bolluk ve bereket için Araf Suresi 10. Ayeti ve Sad Suresi 54. Ayetin okunmsı tavsiye ediliyor. İşte İşte Araf Suresi 10. Ayet ve Sad Suresi 54. Ayet okunuşu, anlamı…

RAMAZANIN SON CUMASI CÜZDAN DUASI

Halk arasında Cüzdan duası ismini almış Araf Suresi 10. Ayeti ve Sad Suresi 54. Ayeti, Ramazan bitmeden hemen önce son Cuma gününde okunuyor.

Herhangi bir dini kaynağı olmamakla birlikte bolluk ve bereket getirdiğinden dolayı cüzdan ismini alan bu ayetler arasından Araf Suresindeki asıl cüzdan duası denilen ayettir. Ancak bazı kaynaklar buna Sad suresi ayetinin eklenmesini daha faydalı bulmuştur.

ARAF SURESİ 10. AYETİ OKUNUŞU VE ANLAMI

Okunuşu: Ve lekad mekkennâkum fîl ardı ve cealnâ lekum fîhâ maâyiş (maâyişe), kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne).

Anlamı: Doğrusu sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!

SAD SURESİ 54. AYETİ OKUNUŞU VE ANLAMI

Okunuşu: İnne hâzâ lerizkunâ mâ lehu min nefâd(in)

Anlamı: Kuşkusuz bu, bitmek tükenmek bilmeyen nimetimizdir.